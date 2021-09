4 Mijl mag weer

Nieuws:

Door: Redactie

De Menzis 4 Mijl van Groningen heeft groen licht gekregen voor de 34ste editie op zondag 10 oktober. Een dag eerder gaat ook de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra door. De organisatie is geen extra beperking opgelegd, dit in goed overleg met de gemeente.

,,Dit is fantastisch nieuws voor de duizenden enthousiaste lopers die zich al hadden aangemeld én voor degenen die zich nog zullen inschrijven voor het prachtige evenement,’’ zegt Mario Kadiks, CEO van organisator Golazo. ,,Wij zijn blij dat de gemeente de landelijke richtlijnen volgt. De Menzis 4 Mijl van Groningen kan op traditionele, sfeervolle én veilige manier plaatsvinden.’’

Het kabinetsbesluit om de anderhalvemeterregel per 25 september af te schaffen maakte de weg vrij voor het organiseren van de Menzis 4 Mijl van Groningen op de vertrouwde tweede zondag in oktober. Vorig jaar moest het evenement vanwege de coronapandemie worden afgelast. Dat weerhield zorgverzekeraar Menzis er overigens niet van om het contract als titelsponsor te verlengen.

,,Wij zijn verheugd dat de Menzis 4 Mijl van Groningen weer door kan gaan. Bewegen is gezond en sportevenementen als deze dragen bij aan de ambitie van Menzis naar een leefkrachtiger Nederland,’’ aldus Gijs Rotteveel, directeur commercie van hoofdsponsor Menzis.

De populaire Menzis 4 Mijl van Groningen bestaat sinds 1987 en telt inmiddels jaarlijks ruim 20.000 deelnemers. Het parcours voert de deelnemers van Haren naar de Vismarkt in hartje Groningen. De Keniaanse olympisch kampioen Eliud Kipchoge, ’s werelds snelste marathonloper, won het ook internationaal hoog aangeslagen evenement vijf keer.

Ook de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra, het enige programma-onderdeel op zaterdag, kent geen belemmeringen. Onder het motto ‘Doe de 4 Mijl anders!’ kunnen deelnemers het parcours van 6.437 meter afleggen op alternatieve wijze: wandelend, op skates, als Nordic walker, met de kinderwagen et cetera.

Mario Kadiks: ,,Nu wij van de gemeente groen licht hebben gekregen, kan iedereen zich verheugen op een mooie Menzis 4 Mijl van Groningen. Heerlijk, het mag weer.’’

Inschrijven kan op 4mijl.nl/inschrijven/.