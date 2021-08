500e puppie aangemeld bij vv Gorecht

Door: Redactie

In 2003 begon vv Gorecht met puppievoetbal. De allerkleinsten hobbelden toen al achter de bal aan onder leiding van hun trainers.

Het is een succes geworden. Deze maand werd de 500e puppie ingeschreven en volgens initiatiefnemer Jurgen Hazewinkel hebben zich voor dit najaar alweer 48 kinderen aangemeld. Hazewinkel begon in 2003 samen met clubgenoot Eelco met deze activiteit. Hun zonen waren de eerste spelertjes en deze kerels zijn intussen alweer 22 jaar. Eén van hen is intussen zelf ook trainer geworden bij de puppies. “We zijn trots dat we nu onze 500e feestelijk mogen verwelkomen”, zegt Jurgen Hazewinkel.