A-typische ondernemer: Van tekenaar tot modeontwerper

Nieuws:

Door: Redactie

Hij is introvert, creatief en eigenzinnig. Hij ontwerpt jurken met vaste hand. Maar hij is absoluut niet commercieel en heeft ook geen marketingbudget. Toch heeft Thijs Le Roux (42) de ambitie om zijn jurken op de markt te brengen. Kan dat? Sinds kort heeft hij in Haren één verkooppunt geworven: At Home aan de Rijksstraatweg. ”Ik ben heel trots dat ik nu in Haren hang”, zegt Le Roux.

Elementair

Le Roux heeft zijn tekentalent waarschijnlijk van zijn vader, die striptekenaar van beroep is. “Ik tekende als kind heel erg veel met hem, maar heb er nooit mijn werk van gemaakt”, zegt Thijs. “in 2019 heb ik het weer opgepakt, maar ik pas het nu op een andere manier toe. Ik ontwerp namelijk jurken. Daarbij begint het met een schets, die ik later uitwerk tot een ontwerp. Dan ga ik naar Nizar, een Syrische kleermaker, die mijn ontwerp vertaalt naar een patroon.” Le Roux tekent ‘elementaire’ jurken, zoals hij ze noemt. Geen ‘tierelantijnen’ en louter fraaie eerlijke stoffen van katoen en viscose. Hij zegt dat een jurk de schoonheid van een vrouw moet ondersteunen en niet moet overheersen.

Hannie zei: ja.

Van tekenaar tot ontwerper van exclusieve jurken in de prijsklasse 129-200 euro. Tot zover klinkt zijn verhaal logisch. Maar zodra hij praat over marketing of verkoop wordt Thijs Le Roux hoorbaar onzeker. “Ik heb niks met commercie”, zegt hij. Toch zal hij de boer op moeten om zijn producten aan de man te brengen. Schoorvoetend heeft hij modewinkels in Haren bezocht om beleefd te vragen of ze zijn jurken wilden gaan verkopen. “Ik vond dat erg moeilijk, maar kreeg vriendelijke reacties en tips. Helaas wilde niemand eraan, behalve At Home.” Eigenaresse Hannie Vestrum vindt de jurken van Le Roux een mooie aanvulling op haar collectie, juist omdat het geen modewinkel is.

In Haren heeft Thijs Le Roux inmiddels zijn eerste jurken verkocht. “Op zo’n moment gaat de vlag bij mij uit, want ik verkoop niet veel”, zegt hij. En zo lukt het Le Roux dus tóch om zonder commercie op piepkleine schaal een markt aan te boren voor zijn jurken. Zijn merknaam: Le Roux Toscani. Budget voor levende modellen heeft hij niet, daarom treffen we op zijn website modepoppen aan. Maar ach, het gaat vooral om de unieke jurken en daar legt deze introverte man zijn ziel en zaligheid in. Kijk op www.lr-t.nl