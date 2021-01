Aanmelden voor de Dag van de buurt (28 januari)

Nieuws:

Door: Redactie

De Dag van de buurt (een online evenement) op donderdag 28 januari is voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Als actieve bewoner, wethouder, corporatiemedewerker, welzijnsprofessional of ambtenaar. Iedereen is van harte welkom om deze middag online bij te wonen. Het programma start om 13.00 uur. Aanmelden kan via de website van Dag van de buurt.

De organisatie zegt over het programma: “We beschouwen: waarom is het goed om weer aandacht voor de buurt te hebben? We blikken terug: wat kunnen we leren van wijkaanpakken uit het verleden? We duiken de praktijk in: welke voorbeelden en ideeën kunnen we van leren? En we kijken vooruit: wat hebben we nodig? Het programma biedt verrassende sprekers, oude bekenden en (toekomstige) buurtmakers. Je vult je middag bijvoorbeeld met een of twee workshops om zelf de diepte in te gaan maar kan ook achterover leunen tijdens een talkshow.”

De Dag van de Buurt is een gezamenlijk initiatief van Ministerie BZK, Platform31, Movisie LPB en LSA. Hiervoor werken ze samen in een programma aan een nieuwe aanpak ‘leefbaarheid en veiligheid’. De organisatie is in handen van LSA, het landelijk netwerk van actieve bewoners.

Aanmelden via: https://www.dagvandebuurt.nl/