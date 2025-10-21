De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 21 oktober, 2025
Aanrijding Middelhorsterweg

Door: Redactie

De kruising Middelhorsterweg/Molenkampsteeg was dinsdagmiddag het toneel van een aanrijding tussen een fietser en een auto.

De fietser moest door ambulancepersoneel worden behandeld en kon daarna naar huis. Net als de kruising Esserweg/Kerklaan is ook deze kruising niet overzichtelijk en daardoor gaat het geregeld fout. Hoe deze specifieke aanrijding kon gebeuren is niet duidelijk, maar feit is dat fietsers die vanuit het zuiden komen aanrijden door een heg het verkeer van rechts (vanaf het spoor) pas laat zien aankomen.

inwonervanharen zegt:

Komt omdat er bij de huizen op de hoek behoorlijk hoge heggen staan en daardoor het zicht op de molenkampsteeg zeer slecht is. Je moet al halverwege de middelhorsterweg staan wil je wat kunnen zien

