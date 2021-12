Aanrijding scooter Kromme Elleboog

Door: Redactie

Vrijdagmiddag rond 13.15 uur zijn hulpdiensten naar de Kromme Elleboog gegaan voor een aanrijding met (mogelijk) letsel.

Het ging om een eenzijdige aanrijding, waarbij een scooter tegen een lantaarnpaal was gebotst, nabij de driesprong met de Henricus Muntinghlaan. De bestuurder is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Vermoedelijk reed de scooter snel, want getuigen zeggen dat de scooter rechtop tegen de paal stond.

Foto’s: 112Groningen/Haren de Krant Ruben Huisman