Accu ontploft, brandweer haalt vrouw uit bovenwoning

Door: Redactie

In een woning aan de Kromme Elleboog in Haren is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 1.15 uur een fietsaccu in brand geraakt. Daardoor ontwikkelde zich rook in de woning.

De hulpdiensten rukten uit en de brandweer heeft met een ladder een vrouw van de eerste etage van de woning gehaald. De beginnende brand is geblust. De vrouw is in een ambulance gecontroleerd.

Foto boven: 112 Groningen/Haren de Krant Thijs Huisman

Foto onder: gemaakt door passant.