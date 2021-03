Acteur in Duitse krimi’s Till Topf nam besluit: Van Berlijn via Groningen naar de vrijheid van Vries

Nieuws:

Door: Redactie

Hij speelde in de jaren 80 en 90 in de bekende Duitse krimi’s, zoals Derrick en Der Alte. In 1981 had hij de hoofdrol in een TV-serie die in Duitsland hevige emoties losmaakte: Till Topf (Berlijn, 1962). In 1999 zette hij welbewust een punt achter het leven als filmacteur en maakte een nieuwe start in…Groningen.

Vrijheid van Vries

Hij komt wekelijks in Haren, reed jaren paard in Glimmen en woont sinds vier jaar in Vries. Voor Till Topf, inmiddels ook Nederlander, is juist dat dorp bepalend geweest in zijn leven. “Mijn vader werkte als freelance-journalist in Berlijn en nam mij in 1978 mee naar Groningen voor een reportage. We logeerden bij Johan Rijfkogel in Vries en daar gebeurde iets vreemds. Het dorp Vries en de mensen daar gaven mij (en geven me nog steeds) een onbeschrijflijk gevoel van vrijheid en geborgenheid, heel anders dan ik was gewend in Berlijn, waar de muur toen nog stond. En Groningen vond ik geweldig. Dus toen mijn vader weer naar huis zou gaan heb ik gezegd: laat mij maar hier. Ik wil hier blijven.” Zijn vader regelde vrijstelling van de school in Berlijn en Rijfkogel zorgde voor stageplaatsen bij poppentheaters in Ellecom en Amsterdam. Topf had als kind al in hoorspelen en kleine filmrollen gespeeld en wilde dus dolgraag acteur worden.

Lees hoe het verder ging met Till Topf in Haren de Krant, die wordt verspreid tussen 23-31 maart (Haren en omliggende dorpen).