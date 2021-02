Actueel: Eurovoetbal keert terug in 2022, nu ook met vrouwen en G-voetbal

Door: Redactie

Het befaamde jeugdvoetbaltoernooi Eurovoetbal keert terug in 2022. Na een periode van tien jaar heeft een groep initiatiefnemers een vernieuwd concept voor ogen. Er worden met profvrouwen onder-21 en de Bijzondere Eredivisie twee nieuwe categorieën aan Eurovoetbal toegevoegd, maar de basis van het toernooi wordt gelegd met elementen uit de succesvolle 35-jarige historie.

Foto: In mei 2022 zullen de tribunes waarschijnlijk weer goed gevuld zijn, want belangrijke wedstrijden zullen ook hier worden gespeeld tijdens het tweede leven van Eurovoetbal.

De organisatie heeft vastgesteld dat de jongens onder-18-categorie het meest attractief én haalbaar is en hanteert die leeftijdsgroep bij het jeugdvoetbaltoernooi. Eurovoetbal kiest daarnaast voor de categorie profvoetbalsters in de leeftijd onder-21. Het speelveld bestaat in beide gevallen uit Nederlandse en Europese topteams. Ook is er een toernooidag van de Bijzondere Eredivisie, de nationale G-voetbalcompetitie. Frank de Vries, oud-wethouder Sport in Groningen, is voorzitter van het bestuur en zegt: “We hebben eerst gekeken of we jonge voetballers bereid vinden om weer te komen voetballen op Eurovoetbal en het antwoord is ja. We hebben we de leeftijd bij de jongens iets omlaag bijgesteld, want de categorie tot 21 jaar is eigenlijk geen haalbare kaart meer, ook financieel niet.” Een begroting heeft Eurovoetbal nog niet, maar Frank de Vries denkt dat het financieel wel goed zal komen. Eurovoetbal zal inkomsten gaan verwerven van sponsoren, maar ook uit de kaartverkoop. De Europese jeugdtop wordt verwacht, dus aan publiek zal geen gebrek zijn, denkt De Vries.

Datum, locatie en deelnemers

De initiatiefnemers hebben gekozen voor vier dagen in het Hemelvaartweekend van 2022 als het meest geschikte moment om het toernooi te laten terugkeren op de agenda. Dat zijn donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei. De beoogde locatie voor de finaledag is het sfeervolle Stadion Esserberg. Op de voorliggende speeldagen zullen er ook andere sportparken in de gemeente Groningen worden gebruikt. De gemeente staat positief tegenover de terugkeer van Eurovoetbal.

Een verkennende rondgang langs clubs in Nederland en de rest van Europa hebben de organisatie gesterkt in de opvatting dat er een aantrekkelijk speelveld samengesteld kan worden in alle drie categorieën. De initiatiefnemers hebben ook vele gesprekken gevoerd met de personen die tussen 1977 en 2012 betrokken waren bij de organisatie. Diverse betrokken vrijwilligers zijn enthousiast over de op handen zijnde terugkeer van het toernooi en willen graag hun medewerking verlenen.

Bestuur

Op initiatief van de John Schokker Foundation zijn in de zomer van 2020 diverse mensen bij elkaar gekomen om samen te kijken naar de haalbaarheid van een doorstart van Eurovoetbal. De Stichting Eurovoetbal Groningen werd enkele jaren geleden al eens heropgericht. Vanuit de initiatiefgroep is een onderzoek uitgevoerd. Na succesvolle toetsing zijn er zes bestuursleden naar voren gestapt.

Het heroprichtingsbestuur bestaat uit Frank de Vries (voorzitter), Jack Suiveer (penningmeester), Bas Kammenga (secretaris), Robbert Klaver, Hans Nijland en Marieke Panneman. Stuk voor stuk mensen met verdiensten en een netwerk in de noordelijke sportwereld. De komende periode start de organisatie met de werkzaamheden, die nodig zijn om het toernooi in 2022 weer succesvol op de kaart te zetten. De intentie is om het toernooi daarna elk voorjaar te laten terugkeren.

Esserberg

Stadion Esserberg zal net als tot 2021 weer het toneel zijn van topvoetbal, echter de liefhebbers moeten geduld hebben tot mei 2022.