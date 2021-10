Actueel: Provincie is koper van Café Friescheveen – Van tegenpartij tot koper.

Door: Redactie

Gedeputeerde Henk Staghouwer is niet van plan de horeca in te gaan, maar is wel blij dat hij namens de Provincie het voormalige Café Friescheveen aan de Meerweg in Haren heeft kunnen aankopen. “We hebben nu de handen vrij om het project van de ecologische verbinding in rust af te ronden zonder het risico op claims”, zegt hij. “Ik ben blij dat we ook de familie Dubois hiermee hebben kunnen helpen.” Volgens Staghouwer heeft de Provincie een mooie commerciële prijs betaald aan de familie, met wie al sinds 2002 een felle juridische strijd woedde.

Die strijd ging over de onteigening van een stuk grond om daar een natte verbinding te kunnen aanleggen tussen Drentse Aa en Paterswoldsemeer. De familie weigerde grond te verkopen. Uiteindelijk werd die in 2020 onteigend. Jean-Paul Dubois en zijn vrouw Amber wilden het bedrijf voortzetten zodra de problemen met de Provincie voorbij waren. Maar zij vonden in overleg met zijn moeder Gini nu de tijd rijp om de handdoek in de ring te werpen en te verkopen. Gedeputeerde Henk Staghouwer zegt dat al eerder is aangeboden om het perceel te kopen, maar dat de familie daar toen niet aan toe was.

Volgens Staghouwer zal het pand voorlopig dienst doen als opslag- en werkruimte. Waarschijnlijk zal het over enkele jaren te koop worden aangeboden met de huidige horecabestemming er nog op, maar daarover kan hij nu nog geen informatie geven. De familie Dubois is inmiddels verhuisd.

In Haren de Krant, die op 20 oktober verschijnt, een uitgebreider verhaal over het einde van Café Friescheveen met het beroemde ijsloket.

Foto boven: Jean-Paul Dubois met zijn vrouw Amber en moeder Gini (foto uit 2019).

Foto onder: Gedeputeerde Henk Staghouwer.