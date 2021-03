Advertentie: Ben je een jongvolwassene en heb je last van alles wat deze tijd met zich meebrengt?

Nieuws:

Door: Redactie

In de maand maart gratis wandelcoaching. Annetje Brunner, coach van De Werkschuur doet mee aan het initiatief “Samen voor de jongeren”. Ze loopt graag en belangeloos een stukje met jou mee. Ze luistert, kijkt nergens van op en geeft je alleen advies als je er om vraagt.

We wandelen een uur rond Glimmen. Het kost je niks. En het is hier mooi!

Stuur een mail naar info@dewerkschuur.nl of bel: 06-45085157

Woon je elders in het land: het kan ook online. Of kijk voor een coach bij jou in de buurt op: samenvoordejongeren.com