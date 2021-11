Advertentie: Compleet schoencadeautje voor 7,95. Heerlijk knutselplezier!

Door: Redactie

Heeft u er al over horen spreken? De Groene Knutselbox is deze maand van start gegaan in Haren.

Aanbieding in de Sinterklaastijd: complete schoencadeautjes voor heerlijk knutselplezier voor slechts 7,95.

Bekijk alle mogelijkheden op: www.degroeneknutselbox.nl



In Haren, Glimmen en Onnen gratis bezorgd. Levering in heel Nederland mogelijk.





Kinderen vinden knutselen pas écht leuk als ze beschikken over het juiste materiaal. Ouders weten dat knutselen goed is voor de ontwikkeling van hun kind. Maar hoe creëer je in drukke tijden nu het ideale ‘knutselklimaat’ voor je kind? Het antwoord is simpel: met De Groene Knutselbox. Want dat is knutselen met weinig afval.

Doordat de knutselboxen zijn voorzien van alle benodigde materialen plus een (kindvriendelijke) handleiding kan je kind lekker zelf aan de slag!