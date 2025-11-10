Advertentie: Grote belangstelling voor open huis bij natuurbegraafplaats Hillig Meer

Door: Sales

Meer dan 500 bezoekers ontdekken de Heemstee, het nieuwe ontvangsthuis in het hart van de natuurbegraafplaats. Mede-oprichtster Annetje Braat opende zondag officieel de Heemstee, het nieuwe ontvangsthuis in het hart van de natuurbegraafplaats, door het bord met de naam te onthullen.

Meer dan 500 belangstellenden bezochten het open huis, waar zij het nieuwe gebouw konden bekijken, vragen konden stellen over natuurbegraven en een korte wandeling maakten over het terrein. Het open huis vond plaats aan de Provincialeweg 3 in Eext, de nieuwe aankomstlocatie van Hillig Meer. Bezoekers maakten kennis met de Heemstee en kregen uitgebreide informatie over natuurbegraven en de mogelijkheden op het terrein. De ceremonieruimte met uitzicht op het Hillig Meer, de familiekamer en het bekende vogelhuis vormden het decor voor open gesprekken over afscheid, rust en betekenis. “Ik voelde meteen de rust en verbondenheid hier,” zei een bezoeker. “Je merkt aan alles dat er met aandacht is nagedacht over deze plek.”

Er werden veel persoonlijke gesprekken gevoerd. Ook brochures over natuurbegraven zijn meegegeven aan bezoekers die zich verder willen oriënteren.

“Wat mensen raakt, is de eenvoud.” “Zelf een plek kunnen kiezen, weten dat die voor altijd is, en dat nabestaanden na de uitvaart nergens meer omkijken naar hebben,” aldus een van de relatiebeheerders van Hillig Meer. Tijdens het open huis was een speciale wandelroute uitgezet over een deel van het terrein, dat door veel bezoekers is gelopen. Onze cateringmedewerkers zorgden voor koffie, thee en iets lekkers, terwijl vrijwilligers klaarstonden om bezoekers te ontvangen en, indien nodig, met een e-car naar de Heemstee te begeleiden.

Ook na 9 november welkom

Ook na 9 november bent u van harte welkom op Hillig Meer. Elke eerste en derde zondag van de maand organiseren we rondleidingen, waarbij u het terrein en de Heemstee kunt ervaren. Een goed moment om in alle rust kennis te maken met natuurbegraven en onze werkwijze. De eerstvolgende rondleiding is op zondag 17 november om 11.00 uur. Bezoek op afspraak is uiteraard ook mogelijk.