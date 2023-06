Advertentie: Inloopbijeenkomst POL op 21 juni

Door: Redactie

Prolander nodigt u van harte uit voor de inloopbijeenkomst over de herinrichtingsplannen voor Polders het Oosterland en Lappenvoort. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 21 juni van 19:00 tot 21:00, in Herberg van Hilbrantsz (Hoofdweg 90, Eelde).

Vorig jaar hebben wij een schetsontwerp voltooid in samenwerking met onderzoeks- en ontwerpbureaus, bewoners en gebiedspartners. Nu is ook de eerste versie van een concreet maatregelenplan gereed. Graag gaan we tijdens de inloopbijeenkomst met u in gesprek over het maatregelenplan en leggen we uit hoe we hiertoe zijn gekomen. Uw ideeën kunnen ons helpen het plan verder aan te scherpen!

Er worden drie thema’s besproken: hydrologie & natuur (waterpeilen en mate van vernatting), cultuur- & landschapshistorie en recreatie & beleving. Erna Alting van Prolander geeft een korte, inleidende presentatie om 19.30 en opnieuw om 20.30. U kunt naar wens komen en gaan, aanmelden is niet nodig.