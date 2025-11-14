Advertentie: Meditatiecyclus – De Stilte in Jou o.l.v. Eric Elbertsen

Door: Sales

Meditatiecyclus – De Stilte in Jou

o.l.v. Eric Elbertsen

Vanaf 24 november 10 lessen in rust, eenvoud en aanwezigheid.

Adem.

Zit.

Wees.

🪷 Gratis proefles

24 november 19.00–20.15

Biotoop de Ruimte, Haren

Adres: Kerklaan 30 Haren aan de Hortuszijde van het terrein (D-Noord)

📩 aanmelden via ericelbertsen@gmail.com

Over Eric:

“Ga terug naar Europa, daar ben je meer van nut”

Toen Eric Elbertsen in Nepal wilde intreden als monnik, kreeg hij een onverwachte opdracht. Nu, ruim dertig jaar later, weet hij precies wat zijn leermeester bedoelde.

Van tegenslag naar innerlijke rust

Het leven van Eric Elbertsen (65) uit Glimmen kende bewogen tijden. Door tegenslagen raakte hij uit balans, maar via meditatie vond hij zijn rust terug.

Die zoektocht bracht hem begin jaren negentig naar Nepal, waar hij Engelse les gaf aan jonge monniken in een klooster en zelf meditatielessen volgde bij lama Zopa Rinpoche.

“Ik stond op het punt om als lekenmonnik in te treden.”

Maar vlak voor die stap gooide het lot roet in het eten — of beter gezegd: een dobbelsteen.

Een dobbelsteen bepaalt het pad

“De dag voor mijn intrede wierp de lama een dobbelsteen,” vertelt Eric. “Hij keek me aan en zei: ‘Ga terug naar Europa, daar ben je meer van nut dan hier.’ Dat was alles. Geen uitleg, alleen die woorden.”

Verward maar gehoorzaam keerde Eric terug naar Nederland. Hij werd docent Nederlands in Voorburg — zonder te weten wat zijn leermeester precies bedoelde.

Stilte in de klas

Het antwoord kwam vanzelf.

“Ik had drukke kinderen in de klas,” vertelt hij. “Ik besloot ze drie minuten te leren mediteren. Het effect was enorm: ze werden rustiger en geconcentreerder.”

Ouders merkten het verschil op en vroegen wat hij deed.

“Toen wist ik: dit is mijn opdracht — leer mensen mediteren.”

Van leslokaal naar levensles

Na zijn verhuizing naar Zuidbroek startte Eric Erasmus Training, waar mensen leren omgaan met piekergedachten en stress.

Na zijn scheiding in 2017 vond hij opnieuw richting binnen de woongemeenschap Kooikamp in Glimmen.

“Psychotherapie hielp me, en via meditatie kwam ik weer thuis bij mezelf — en uiteindelijk ook bij mijn ex-vrouw,” zegt hij glimlachend.

De weg naar binnen

Volgens Eric bestaat tachtig procent van ons denken uit piekergedachten.

“Tijdens meditatie laat je dat los. Je vindt de weg naar binnen, waar je herinnert wie je ooit was: speels, vrij, zorgeloos.”

Gratis proefles in Paterswolde

Sinds begin 2025 verzorgt Eric weer meditatielessen in Haren en Glimmen.

Op 24 november geeft hij een gratis proefles in Biotoop de Ruimte

van 19.00 tot 20.15 uur).

Wat kun je verwachten?

Technieken om stress te verminderen en rust te vinden.

Inzicht in jezelf en verbinding met anderen.

Aanmelden kan via ericelbertsen@gmail.com. Of app 0620982371

Meer informatie: www.ericelbertsen.nl.

“De woorden van Lama Zopa zijn me altijd bijgebleven,” zegt Eric. “Nu weet ik dat hij gelijk had.”