Advertentie: Melles Interieur in Haren is online gewoon open – laatste uitverkoop!

Door: Redactie

Melles Interieur aan de Westersedrift in Haren is online NIET in lockdown. Daar is een goede reden voor: de definitieve uitverkoop, omdat de vestiging in Haren gaat sluiten op 1 april.

https://luppesmelles.nl/mooi-meegenomen/

Waarom sluit Melles in Haren?

Door persoonlijke medische omstandigheden is het niet verstandig om twee vestigingen aan te houden. Daardoor sluit Melles Interieur per 1 april 2022. Dat betekent dat de gehele collectie in Haren nu met hoge Opkraskorting wordt verkocht. Al het designnmoois mag weg voor minder.

Al dat moois nu vanuit Nieuw-Weerdinge naar Haren: dat kan ook!

Vanuit Jan Luppes Interieurs in Nieuw-Weerdinge nemen wij alle activiteiten over en Jan gaat daar verder met zijn interieuradvies en designmeubelcollectie. Alle lopende serviceafspraken en garanties worden door Jan Luppes Interieurs overgenomen.