Advertentie: Ontzettend bedankt voor alle vertrouwen

Door: Redactie

In het weekend van 9 en 10 juni 2023 heeft Bloemsierkunst Groeneveld haar gouden jubileum gevierd. Met dit 50-jarige jubileum bedankt Bloemsierkunst Groeneveld haar klanten voor hun voortdurende steun en vertrouwen. Wij waarderen de vele jaren van samenwerking en loyaliteit. Tekst gaat verder onder de foto.

Creativiteit, passie en betrouwbaarheid is wat ik al jaren ervaar bij Groeneveld!

Deze mijlpaal is een geweldige prestatie, waarvan de basis is gelegd aan de Meerweg 56 te Haren. In mei 1973 startten Geertjan en Martha Groeneveld hun bloemenwinkel Bloemsierkunst Groeneveld op dat adres. En na vele jaren werkzaam te zijn geweest bij Geertjan heeft Clarissa vanaf februari 2018 de bloemenwinkel voortgezet aan de Kromme Elleboog. Een lange geschiedenis van mooie bloemenarrangementen met o.a. families tot de derde of zelfs vierde generatie als klant, kreeg een vervolg.

Jullie service, exclusieve bloemen + producten én persoonlijke touch zijn de kernwoorden van jullie prachtige zaak!

Bloemsierkunst Groeneveld is een authentieke bloemenwinkel in Haren. U kunt terecht voor moderne klassieke boeketten en bloemstukken. Met daarnaast voor een grote collectie – niet van echt te onderscheiden – zijde bloemen. Maar ook voor planten slaagt u bij Bloemsierkunst Groeneveld. Volledig verzorgd voor het balkon of interieur met de mogelijkheid de planten geleverd te krijgen inclusief hydrocultuur en potten. Wilt u uw interieur vergroenen en eens wat anders? Denk dan aan de mogelijkheden voor verticale groene wanden in uw huis of op kantoor. Kortom stap eens binnen bij Bloemsierkunst Groeneveld en bespreek uw wensen met onze vakbloemisten.

We kijken uit naar een bloemrijke toekomst.

Zie:

www.bloemsierkunstgroeneveld.nl

https://bloemsierkunstgroeneveld.nl/zijden-bloemen/

https://bloemsierkunstgroeneveld.nl/verticaal-groen/