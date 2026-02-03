Advertentie: Rondleidingen over natuurbegraafplaats

Door: Sales

Rondleiding zondag 15 februari

Datum: zondag 15 februari 2026 – 11.00 uur

In elk seizoen is het prachtig op Hillig Meer. Kom je mee wandelen onder leiding van een gids? Dat kan elke eerste en derde zondag van de maand om 11.00 uur.

Tijdens de rondwandeling vertellen we graag over de historie van Landgoed Heidehof, Hillig Meer en over natuurbegraven. Al wandelend en genietend in de natuur maak je kennis met de verschillende delen van onze mooie natuurbegraafplaats.

Er is natuurlijk tijd om vragen te stellen, tijdens en na afloop van de wandeling. Deze duurt ongeveer een uur. We raden aan stevig schoeisel te dragen.

Voel je welkom om mee te gaan. Wil je je dan aanmelden via het formulier op https://www.natuurbegraafplaatshilligmeer.nl/agenda/rondleiding-zondag-15-februari/

Dan krijgen we een idee van de groepsgrootte. Ben je minder goed ter been, of geef je de voorkeur aan een meer persoonlijk bezoek dan deze groepsrondleiding, dan raden we aan om vrijblijvend een afspraak te maken via info@hilligmeer.nl. Je kunt ons ook bellen op: 0592-260944.