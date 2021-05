Advertentie: U kunt stemmen op A.J.H. de Bruijn Assurantiën in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Tot 11 juni 2021 kunt u stemmen op de website www.adviesawards.nl om daarmee uw waardering voor het Harense assurantiekantoor A.J.H. de Bruijn te laten blijken. Wellicht komt De Bruijn in de landelijke top 6. Hans de Bruijn: “Help ons om de prestigieuze VVP advies Award 2021 te winnen”.

Waarom Advies Awards

De financieel dienstverlener heeft een belangrijke maatschappelijke functie. De financieel dienstverlener die de A(dvies)-factor goed beheerst, staat zijn klanten bij op die momenten in hun leven dat zij belangrijke financiële beslissingen moeten nemen. Denk aan het kopen van een huis, het sparen voor de studie van de kinderen of het opbouwen van pensioen. Vergeet ook niet het beschermen van materiële zaken door het verzekeren van de auto, de woning of het bedrijf. Maar ook het voorkomen van financiële risico’s bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden hoort bij het werkgebied van de onafhankelijk financieel adviseur.

Om deze financieel dienstverleners in het spotlicht te zetten en de maatschappelijke relevantie van het adviesvak te onderstrepen, zijn de Advies Awards ingesteld.

Verkiezing beste advieskantoor

De Advies Awards is een verkiezing van excellente advieskantoren die het adviesvak een positieve boost geven en een inspirerend voorbeeld zijn voor vakgenoten.

Kantoren kunnen alleen genomineerd worden door anderen en zich niet zelf opgeven.

De verkiezing kent verschillende onderdelen en beslaat een half jaar. Genomineerde kantoren moeten zich aan de jury presenteren. De jury kiest per provincie een winnaar en een landelijke top 6. De landelijke top 6 gaat door naar de halve finale, die bestaat uit een pitch en het beantwoorden van indringende vragen over hun onderneming, hun klantrelaties en hun A(dvies)-factor. De jury kiest een landelijke top 3, die het in een denderende finale tegen elkaar opnemen. Het publiek bestaande uit collega-kantoren, verzekeraars, branche-organisaties, service-providers en toeleverancies kiest de uiteindelijke landelijke winnaar van de Advies Award 2021.