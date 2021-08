Advertentie: Verwenarrangement voor mantelzorgers

Nieuws:

Door: Redactie

Mantelzorg lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Soms is de

balans tussen zorg, leven en werk ver te zoeken. Een dagje wandelen,

fietsen of iets voor jezelf doen? Vaak denken mantelzorgers dat dat voor

hen niet is weggelegd. Het kan echter wel!

Daarvoor hebben het logeerhuis De Opstap en de B&B de Woldstee in

Groningen de handen ineen geslagen. Samen hebben ze een uniek “verwen-

logeerarrangement” samengesteld. Bedoeld voor mantelzorgers én voor

degenen die op de mantelzorg zijn aangewezen.

Mantelzorgers kunnen één of twee nachten in Bed & Breakfast De Woldstee

gaan logeren, aan de rand van Groningen. Even weg uit de dagelijkse

omstandigheden. De plek én omgeving zijn prachtig. Tegelijkertijd

verwelkomt het Logeerhuis De Opstap – nog geen 2 km verderop – degene

voor wie je zorgt. Ook voor hem/haar is dit een mooi uitje, want De

Opstap is een fijn logeeradres met vrijwilligers die 24 uur in het huis

aanwezig zijn. Zij gaan er alles aan doen om het de gasten naar de zin

te maken.

Mantelzorgers kunnen van het arrangement gebruik maken tussen 15

augustus en 15 november 2021. De prijs voor het arrangement is € 22.50

per dag voor 2 personen, inclusief ontbijt , lunch, een warme

avondmaaltijd en drinken. Voor meer informatie kunt u bellen:

050-5797330 of mailen naar: info@ woldstee.nl.