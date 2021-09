Advertentie: Vluchtelingenmaatje: gewoon heel leuk om te doen!

Nieuws:

Door: Redactie

Arthon, José en Job zijn met z’n drieën vluchtelingenmaatje. Via Humanitas zijn ze een jaar geleden gekoppeld aan Alaa uit Syrië. Arthon: “Het is nobel werk, kost relatief weinig tijd en je helpt mensen er ontzettend mee. Het is gewoon heel leuk om te doen!”

Voor Alaa maakten zijn drie vluchtelingenmaatjes het verschil: “Als je nieuw bent in de stad, weet je niet wat je moet doen. Met de woning, elektriciteit, verzekeringen, allerlei dingen die je moet regelen. José, Arthon en Job hebben mij veel geholpen!”

Heb jij een dagdeel per week tijd?

In de wijken ten zuiden van het centrum zoeken we voor vijf vluchtelingen een maatje. Je helpt met regelzaken en met post, en gaat er samen op uit om de taal te oefenen en sociale contacten te leggen. Jullie beslissen samen wanneer en waar je afspreekt. Humanitas houdt bij de koppeling zo veel mogelijk rekening met jouw voorkeuren en interesses. We bieden je individuele ondersteuningen en organiseren regelmatig scholing en vrijwilligersbijeenkomsten. Wil je je aanmelden of meer informatie, neem dan contact op met Jeichien Martens, 06-13123294 of j.marten@humanitas.nl.

Hoe het met Alaa gaat, na een jaar Groningen? Hij heeft inmiddels een baan en maakt nu zelf een vluchteling wegwijs in de stad. Zo snel kan het soms gaan!