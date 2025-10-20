Advertorial: Open Dag natuurbegraafplaats Hillig Meer

Door: Sales

Ontdek het nieuwe ontvangsthuis op Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Open huis: zondag 9 november 2025, van 13.00 tot 16.00 uur | Provincialeweg 3, Eext.

In oktober verhuist Natuurbegraafplaats Hillig Meer naar haar nieuwe ontvangsthuis, de Heemstee, een warme, natuurlijke plek in het hart van Hillig Meer. Vanaf eind oktober worden hier families ontvangen, vinden er plechtigheden plaats en is er ruimte voor rust en ontmoeting in een huiselijke sfeer.

Kom de Heemstee ontdekken op zondag 9 november 2025

Iedereen is van harte welkom tijdens het open huis op zondag 9 november, tussen 13.00 en 16.00 uur. U kunt een kijkje nemen in onze nieuwe ceremonieruimte met uitzicht op het Hillig Meer, de familiekamer én het vogelhuis. Onze relatiebeheerders zijn aanwezig om u te ontvangen, rond te leiden en vragen te beantwoorden.

Via onze website, op de agenda pagina, kunt u zich aanmelden zodat we een inschatting kunnen maken van het aantal te verwachten bezoekers.

Waarom een nieuw ontvangsthuis? Steeds meer mensen kiezen voor een uitvaart in de natuur. Om aan die groeiende behoefte te voldoen, verhuist Hillig Meer van het ontvangsthuis aan de rand van het terrein naar het hart van onze natuurbegraafplaats. In de Heemstee zijn bezoekers straks welkom voor plechtigheden, condoleances en persoonlijke gesprekken in een huiselijke, natuurlijke omgeving.

De Heemstee ligt in een gebied met een eeuwenoude begraaftraditie, waar natuur en gedenken al generaties lang samenkomen. De grote ramen in onze ceremonieruimte bieden uitzicht op het Hillig Meer, en de inrichting sluit aan bij de sfeer van rust, eenvoud en verbondenheid die Hillig Meer kenmerkt. De naam is zorgvuldig gekozen: ‘heem’ betekent thuis, ‘stee’ betekent plek. Samen verwijzen ze naar een veilige, geborgen plek voor ontmoeting en afscheid.

Ook het bekende vogelhuis, jarenlang een vertrouwde plek voor een kop koffie of thee, is nu opgenomen in de Heemstee. U bent daar, net als voorheen, van harte welkom om even op adem te komen.

Nieuw adres voor ontvangst en parkeren Met de opening van de Heemstee is het adres voor ontvangst en parkeren: Provincialeweg 3, 9462 TC Eext. Dit wijkt af van het eerdere adres, Provincialeweg 2. Op zondag 9 november staan onze vrijwilligers voor u klaar. Mocht u minder goed ter been zijn, dan brengen zij u graag met een e-car naar de Heemstee.

Duurzaam begraven in harmonie met de natuur De Heemstee past bij de missie van Hillig Meer: natuurbehoud mogelijk maken door afscheid in de natuur. Bezoekers kiezen hun eigen rustplaats, met eeuwigdurend grafrecht en een natuurlijke grafmarkering in de vorm van een boomschijf met inscriptie.

Nieuwe rondleidingen Vanaf het moment dat wij werken vanuit de Heemstee starten er ook nieuwe rondleidingen, begeleid door onze relatiebeheerders. Deze vinden plaats op de eerste en derde zondag van de maand. Daarnaast komen er speciale e-car rondleidingen voor wie minder goed ter been is.