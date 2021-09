AED beschikbaar aan buitenkant oude gemeentehuis

Door: Redactie

Woensdag is er bij het voormalig gemeentehuis in Haren een AED in een buitenkast geplaatst. Wethouder Isabelle Diks heeft de AED onthuld. Dit op initiatief van de gemeente Groningen, bedrijvenverenigingen en Groningen HartVeilig. Zij werken samen om ervoor te zorgen dat er op zoveel mogelijk plekken in Groningen 24/7 AED’s beschikbaar zijn.

Elk jaar krijgen ongeveer 17.000 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Slechts 23% overleeft dat. In de gemeente Groningen krijgen jaarlijks ongeveer 100 inwoners een hartstilstand. Om de overlevingskansen te vergroten, moeten burgerhulpverleners snel kunnen reanimeren met een AED. Daarom is het belangrijk dat er op zoveel mogelijk plekken een AED 24/7 beschikbaar is. Naast de AED’s moeten er in elke wijk burgerhulpverleners zijn die kunnen reanimeren en weten hoe ze een AED moeten gebruiken. Op dit moment kent Groningen nog een aantal plekken waar dit niet zo is.

De gemeente Groningen werkt daarom samen met bedrijvenverenigingen en Groningen HartVeilig om bedrijven te stimuleren om hun AED in een buitenkast te plaatsen en deze aan te melden bij HartslagNu. Ook worden er zoveel mogelijk nieuwe burgerhulpverleners geworven.

Wilt u meer weten over AED’s of burgerhulpverlening? Kijk op www.hartslagnu.nl en www.groningenhartveilig.nl

Foto: Wethouder Isabelle Diks (in het rood) na de onthulling.