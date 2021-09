Afgebrande gymzaal wordt herbouwd

Door: Redactie

Op 7 november 2020 is gymzaal De Meet in Haren afgebrand. Het college van B&W stelt voor de gymzaal op dezelfde plek te herbouwen. Om de plannen voor de nieuwbouw uit te werken vraagt het college een krediet van 250.000 euro aan de raad.

Wethouder onderwijshuisvesting Carine Bloemhoff: “Het is de wens van de basisscholen in de buurt (De Borg, De Wissel en Het Mozaïek) de nieuwe gymzaal op dezelfde plek te bouwen. Het college komt graag aan deze wens tegemoet. Zo kunnen de betreffende scholen binnen een straal van 1 km beschikken over een gymzaal. Dat is fijn voor de kinderen want binnen een mum van tijd kunnen zij van school in de gymzaal zijn”.

Met de betrokken partijen wordt bekeken hoe er in de nieuwe gymzaal eigentijds bewegingsonderwijs gegeven kan worden. Ook wordt er gekeken naar de wensen van de sportverenigingen. De verwachting is dat dit plan rond de zomerperiode 2022 klaar is en dat dan ook duidelijk is hoe de gymzaal er uit gaat komen te zien.

In de tussentijd sporten de kinderen van de scholen al geruime tijd op alternatieve locaties. Ook de sportverenigingen hebben een tijdelijke oplossing gevonden.

Als alles volgens plan verloopt kan de nieuwe gymzaal na de zomer van 2023 in gebruik genomen worden.