Afval prikken op 1 november in Haren
De Protestantse Gemeente Haren stuurt onderstaand bericht:
In het najaar willen we orde scheppen voordat de winter met zijn korte dagen
en lange nachten is aangebroken. En we willen contact. Vanuit de Protestantse
Gemeente Haren wordt daarom op zaterdag 1 november 2025 van half 11 tot
half 2 een nuttige en gezellige activiteit georganiseerd. Het begint traditie te
worden! Eerst drinken we in het Gorechthuis, Hortuslaan 1, 9751 BE Haren,
koffie of thee met koek. Daarna gaan we met door de gemeente Groningen
aangeleverde prikstokken en vuilniszakken het Centrum van Haren schoon
prikken. Daar moeten we dan weer van bijkomen en daarom sluiten we de
ochtend af met soep en broodjes.
Vele handen maken licht werk en we hopen dat een ieder – van jong tot oud –
de prikstok samen met ons wil oppakken. Wel graag (uiterlijk 27 oktober)
opgeven op het emailadres: middengroep@pgharen.nl
