Afval prikken op 1 november in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De Protestantse Gemeente Haren stuurt onderstaand bericht:

In het najaar willen we orde scheppen voordat de winter met zijn korte dagen

en lange nachten is aangebroken. En we willen contact. Vanuit de Protestantse

Gemeente Haren wordt daarom op zaterdag 1 november 2025 van half 11 tot

half 2 een nuttige en gezellige activiteit georganiseerd. Het begint traditie te

worden! Eerst drinken we in het Gorechthuis, Hortuslaan 1, 9751 BE Haren,

koffie of thee met koek. Daarna gaan we met door de gemeente Groningen

aangeleverde prikstokken en vuilniszakken het Centrum van Haren schoon

prikken. Daar moeten we dan weer van bijkomen en daarom sluiten we de

ochtend af met soep en broodjes.

Vele handen maken licht werk en we hopen dat een ieder – van jong tot oud –

de prikstok samen met ons wil oppakken. Wel graag (uiterlijk 27 oktober)

opgeven op het emailadres: middengroep@pgharen.nl