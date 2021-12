Agendaberichten inzake oud-papier Beatrixplein Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De Stichting Oud Papier Haren laat het volgende weten.

“Iedere vrijdag en zaterdag vindt u de papiercontainer van de Stichting Oud Papier Haren op het Beatrixplein tegenover de kerk.

Soms gebeurt het echter dat een vrijdag of zaterdag op een feestdag valt. Dat is dit jaar ook het geval. Dat betekent dat er GEEN container staat op 24 en 25 december en ook niet op 31 december en 1 januari. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 januari zijn we er weer en zorgen we voor extra capaciteit zodat er ook om 12 uur nog plek is.

Zoals u wellicht al gezien hebt, is Westerholm aan het bouwen op het Beatrixplein. Dat betekent voor de Stichting dat er binnenkort geen plaats meer is op datzelfde plein.

Dat betekent dat we na ongeveer 52 jaar gaan verhuizen naar een ander stek. Wanneer precies dat weten we nog niet. Uiteraard komen we snel met meer nieuws hierover.

De afgelopen tijd zijn in Haren de blauwe papiercontainers van de gemeente Groningen uitgeleverd. De verenigingen en scholen die al sinds jaar en dag in Haren papier inzamelen zijn overvallen door deze actie van de gemeente Groningen. Overleg kwam pas nadat het besluit al was genomen en dan valt er niet veel meer te overleggen.

Wij hebben er de afgelopen tijd veel vragen over gekregen van ongeruste brengers van oud papier. U kunt uw oud papier gewoon blijven brengen naar de containers zoals u dat gewend bent. En wij hopen, en rekenen er op, dat u dat blijft doen. Op die manier blijft de opbrengst ten goede komen aan de projecten van scholen en verenigingen in Haren en verdwijnt het niet in de grote pot van de gemeente Groningen.”