Algemeen informatief: 5 eisen voor een goed bedrijfslogo

Door: Redactie

Bij een goede bedrijfsstrategie hoort natuurlijk ook een goed logo. Dit zal dan ook één van de eerste dingen zijn waar je je mee bezig houdt wanneer je een onderneming begint. Je kunt veel kanten op met zo’n logo; daarom geven we in dit artikel de belangrijkste vijf eisen waar een bedrijfslogo aan moet voldoen.

Het sluit aan bij je bedrijf’

Het klinkt misschien logisch, maar het is belangrijk dat je bedrijfslogo past bij je onderneming. Denk daarom goed na over wat je wil dat het logo uitstraalt. Zo kun je je logo een rustige uitstraling geven maar er ook juist voor kiezen om het er lekker speels uit te laten zien. Zorg er dus voor dat het logo bij de huisstijl van je onderneming past; laat het bijvoorbeeld aansluiten bij de kleuren die je in je bedrijf of in je bedrijfskleding gebruikt.

Maak het flexibel

Je logo belandt niet alleen op de gevel van je bedrijf. Je zult het voor veel meer doeleinden gebruiken. Denk maar eens aan relatiegeschenken of merchandise. Ga je bijvoorbeeld pennen graveren? Dan is het belangrijk dat het logo mooi op de pen komt te staan. Het is niet alleen belangrijk dat het logo op kleine relatiegeschenken past; ook op een groot relatiegeschenk moet het logo duidelijk uit de verf komen. Check dus bijvoorbeeld ook bij puzzels bedrukken of het logo er nog zo uit komt te zien als je in je hoofd had.

Tijdloos en toegankelijk

Waar je ook bij stil moet staan is of het logo dat je hebt ontworpen over een tijdje nog steeds zo leuk is. Kleurgebruik en lettertype zijn erg onderhevig aan trends dus let hier goed op. Wat kan helpen is het bekijken van logo’s die al jaren populair zijn; wat maakt dat ze zo tijdloos en toegankelijk zijn? Deze eigenschappen kun je meenemen in je eigen ontwerp.

Past bij de doelgroep

Bij het ontwerpen van je bedrijfslogo is het ook slim om na te denken over de doelgroep die je wil bereiken. Als je je op tieners richt zul je een heel ander logo moeten bedenken dan wanneer het je bedoeling is om zestigplussers aan te trekken. Als je je niet specifiek op een doelgroep richt is het belangrijk dat je logo veel verschillende mensen aanspreekt.

Het valt op

Het doel van een bedrijfslogo is natuurlijk om ervoor te zorgen dat je onderneming opvalt en dat klanten jou kiezen in plaats van een concurrent. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je logo met kop en schouders boven andere logo’s uitsteekt. Ook in dit geval kun je weer inspiratie halen uit andere logo’s. Kijk eens naar die van grote merken en bedenk waarom deze zo populair zijn geworden. Zorg er dan natuurlijk wel voor dat je eigen logo zo origineel mogelijk blijft!