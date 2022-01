Algemeen informatief: 5 voordelen van private lease

Door: Redactie

In 2020 groeide het aantal private leaseauto’s in Nederland met 14 procent tot ruim 214.000. De toenemende populariteit is eenvoudig te verklaren: leasen was nog nooit zo aantrekkelijk en gemakkelijk voor particulieren. Dit komt namelijk door private lease, wat een contract is dat je zelf ook kunt afsluiten via http://autonomer.nl/. Tien jaar geleden was private lease, het leasen van een auto voor privégebruik, nog een nieuw fenomeen in Nederland, maar inmiddels is dat niet het geval en wordt het zelfs steeds vaker gebruikt door Nederlanders. Logisch natuurlijk, met name als je kijkt naar de onderstaande voordelen van private lease.

Geen zorgen over onderhoud en reparatie

Periodiek onderhoud en onvoorziene reparaties van een auto kunnen soms kostbaar zijn. Met private lease behoren onvoorziene reparatie- en onderhoudskosten tot het verleden, omdat deze zijn opgenomen in het vaste maandbedrag van een leasecontract. Op deze manier kun je altijd zorgeloos rijden en kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan ​​bij een bezoek aan de garage met je auto die je hebt met behulp van private lease.

Allrisk verzekerd

Naast onderhouds- en reparatiekosten zijn ook wegenbelasting en allrisk verzekering inbegrepen in de maandprijs. Daarnaast kun je ook een schadeverzekering voor passagiers en een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Ben je (tijdelijk) niet in staat je leaseauto te gebruiken dan zou het kunnen dat de leasemaatschappij vervangend vervoer voor je regelt. Op deze manier zit je dus nooit zonder een vierwieler op je oprit of in je garage, wat veel problemen kan voorkomen aangezien je zo bijvoorbeeld alsnog naar je werk kunt reizen.

Vast maandbedrag

Met een private lease hoef je je nooit zorgen te maken over onvoorziene kosten. Je betaalt een vast bedrag per maand, waarmee bijna alle kosten gedekt zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om al voor minder dan 300 euro in een wagen te rijden die vers van de pers is. Brandstof, parkeerkosten en eventuele boetes betaal je alleen zelf, maar dat is natuurlijk logisch. Op deze manier heb je altijd controle over je autokosten en weet je precies wat je maandelijks moet betalen aan de leasemaatschappij.

Altijd in een nieuwe auto

Als je particulier een auto koopt rijd je over het algemeen meerdere jaren in dezelfde wagen. Dit is niet het geval als je kiest voor private lease. Je kunt dan namelijk zelf beslissen wanneer je van auto wisselt. Dit is in sommige gevallen zelfs al mogelijk na een jaar tijd, al kiezen de meeste Nederlanders voor een langere looptijd van hun leasecontract. Hierdoor kun je steeds in een nieuwe auto rijden..

Geen groot aankoopbedrag

Bij de aanschaf van een nieuwe auto betaal je in de meeste gevallen een groot aankoopbedrag, in één keer of in termijnen. Veel mensen gebruiken hiervoor hun spaargeld, al kan er ook een lening voor afgesloten worden. Bij een private lease hoeft dit niet. Het vaste maandbedrag is gebaseerd op de looptijd, jaarkilometrage en eventuele extra opties zoals een trekhaak of een verlaagd eigen risico. Er zijn geen verborgen kosten, je weet precies wat je per maand kwijt bent.