Algemeen informatief: 5x praktische tips voor een verhuizing

Door: Redactie

Heb jij een nieuwe woning gevonden? Dat is natuurlijk hartstikke fijn, want je komt terecht op een geheel nieuw plekje dat je helemaal eigen kunt maken. Als je binnenkort ergens anders gaat wonen, is het natuurlijk belangrijk dat je de verhuizing goed voorbereidt. Wat neem je allemaal mee en hoe kun je de verhuizing zo eenvoudig mogelijk laten verlopen? Er zijn een aantal praktische tips die je kunt toepassen om een verhuizing goed voor te bereiden. Benieuwd naar deze tips? Je leest ze hier!

Stevige verhuisdozen kopen

Misschien wel het klusje bij een verhuizing dat het meeste tijd kost: het inpakken. Want pas als je verhuisdozen gaat inpakken, zal je zien hoeveel spullen je nou daadwerkelijk hebt. Misschien zijn dit er dan ook wel veel meer dan je in de eerste instantie had gedacht. Om een verhuizing goed te laten verlopen, is het aan te raden om stevige verhuisdozen aan te schaffen. Zeker als jij ook wel flink wat zwaardere spullen hebt die je graag mee wilt nemen naar je nieuwe huis, is dit handig. Je moet tenslotte bij een verhuizing zien te voorkomen dat de verhuisdoos jouw spullen niet kan dragen en straks al jouw spullen eruit vallen, met alle gevolgen van dien. Kies dus bij het verhuizen niet voor de meest goedkope verhuisdozen, want het is zeker mogelijk dat de kwaliteit hiervan minder is. Kies verschillende groottes en dozen van hoge kwaliteit.

Pak je spullen in per kamer

Heb je voldoende stevige verhuisdozen gekocht? Top, dan kan het inpakken gaan beginnen. Dit kost vaak meer tijd dan je denkt, dus begin hier op tijd mee. Wat handig is bij het inpakken van je spullen, is om spullen in te pakken per kamer. Dit is handig omdat je zo bij het uitpakken direct weet uit welke kamer van je oude huis de spullen afkomstig zijn. Dit maakt het makkelijker om spullen terug te vinden en weer te plaatsen in je nieuwe huis. Mocht je ervoor kiezen om je spullen in te pakken per kamer, zorg er dan wel voor dat je duidelijk op de verhuisdozen zet uit welke kamer de spullen afkomstig zijn. Dit kun je doen aan de hand van een goede stift of met behulp van stickers.

Kijk wat je echt wilt meenemen

Het is mogelijk dat je tijdens het inpakken spullen tegenkomt die je al een tijd niet meer gebruikt. Het is dan niet altijd verstandig om deze ook weer mee te nemen naar je nieuwe huis. De kans is dan namelijk groot dat het in je nieuwe huis ook maar weinig aandacht van je krijgt. Gooi spullen die je niet meer gebruikt daarom gewoon weg of geef deze aan iemand anders. Het kost extra gewicht en moeite om onnodige spullen weer mee te nemen tijdens de verhuizing. Bepaal bij het inpakken dus wat je echt nodig hebt en waar je wel zonder kan. Dat maakt het proces een stuk soepeler!

Huren van opslagruimte

Ben jij al vroegtijdig begonnen met het inpakken van je spullen, maar is de dag van de verhuizing nog lang niet daar? Dan kan het handig zijn om opslagruimte te huren. Als je hiernaar op zoek bent, zou je eens een kijkje kunnen nemen bij opslag Aalsmeer. Opslagruimte huren kan handig zijn, omdat je hierbij de mogelijkheid hebt om tijdelijk even je spullen ergens op te bergen. Zo staan al die verhuisdozen niet in de weg en kun je deze weer ophalen zodra de dag van de verhuizing op de planning staat. Het huren van opslag kan je flink wat stress besparen, dus het is zeker goed om te overwegen.

Op tijd om hulp vragen

Heb je flink wat spullen die van A naar B moeten worden gebracht? Dat is uiteraard een aardige klus in je eentje. Daarom kan alle hulp hierbij vast goed van pas komen. Vraag op tijd rond in je omgeving of er iemand is die je bij deze verhuizing wilt helpen. Hoe meer mensen helpen, hoe sneller het werk verricht gaat worden. Kun je niemand vinden en heb je wel echt hulp nodig? Dan kan het inschakelen van een verhuisbedrijf ook nog een mogelijkheid zijn.

Het kopen van stevige dozen, het slim inpakken van je spullen, onnodige dingen weggooien, opslagruimte huren en op tijd om hulp vragen: al deze dingen kunnen ervoor zorgen dat de verhuizing goed gaat. Het kan dus zeker handig zijn om van een of meerdere van deze praktische tips gebruik te maken, want hiermee kun je al een eind komen. Genoeg voorbereiding getroffen? Laat die verhuizing dan maar komen!