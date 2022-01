Algemeen informatief: Alles over de UEFA Champions League 2021

Door: Redactie

Als voetbalkenner is het toppunt van een voetbalseizoen natuurlijk de Champions League live wedstrijden. Dit voetbaltoernooi is het belangrijkste en het meest prestigieuze toernooi van de wereld. Met dit toernooi doen de 32 beste voetbalclubs van Europa mee. Deze clubs worden bepaald door de resultaten in de competitie waar ze spelen. Elk team begint met een groepsfase en in de groepsfase zitten vier teams die het tegen elkaar opnemen, er zijn dus 8 verschillende poules. De teams spelen een keer thuis en een keer uit. Bij het winnen van een wedstrijd krijgt het winnende team drie punten en bij gelijkspel krijgen beide teams één punt. Het is belangrijk om in de groepsfase bij de eerste twee teams te eindigen, deze teams gaan namelijk door naar de ⅛ finale(knock-outfase). De ⅛ finale wordt gespeeld met 16 teams, waarbij ieder team een wedstrijd thuis en uit speelt. Het team dat de meeste punten heeft na twee wedstrijden gaat door naar de kwartfinale. De kwartfinale en de halve finale wordt op dezelfde manier gespeeld als de ⅛ finale. Elk team speelt een keer uit en thuis en de twee teams die de halve finale winnen, gaan door naar de Champions League Finale. De finale heeft andere regels dan de vorige rondes. De finale wordt namelijk gespeeld op neutraal terrein en er wordt maar 1 beslissende wedstrijd gespeeld. Elk jaar vindt de finale plaats aan het einde van de maand mei en de winnaar mag zich een jaar lang Europees kampioen noemen.

Op dit toernooi zijn alle bekende clubs aanwezig zoals Real Madrid, Manchester United en Bayern München. De vier grootste voetbalcompetities uit Europa (Italië, Spanje, Engeland en Duitsland) mogen jaarlijks vier deelnemers naar het toernooi sturen en de landen Frankrijk en Rusland mogen beide drie deelnemers naar de Champions League sturen. Misschien heb je het al vaker gehoord, maar de Champions League wordt ook wel het miljoenenbal genoemd. Naast de titel en de beker die je kunt winnen, is er ook gigantisch veel geld te verdienen bij dit toernooi. Elk jaar wisselt het geldbedrag dat ze kunnen winnen maar het is gebruikelijk dat de winnaar rond de 60 miljoen verdient. Het is niet alleen lucratief als je de champions league wint. Bij het meedoen van de groepsfase verdient een club al rond de 15 miljoen euro. Voor elke club is het dus belangrijk om deel te nemen aan de champions league.

De UEFA Champions League wordt op verschillende kanalen uitgezonden. De Champions League wordt gespeeld op dinsdag en woensdag tijdens het voetbalseizoen en kun je op de televisiezender RTL 7 kijken. Het nadeel hiervan is dat er maar een wedstrijd wordt uitgezonden. Mocht je alle wedstrijden vanavond op tv live willen zien, dan kun je op de betaalzender ‘Ziggo Sport’ alle champions league wedstrijden bekijken.

Voor alle clubs is dit toernooi het belangrijkste toernooi van het voetbalseizoen. Tijdens de groepsfases en de knock-outfases spelen de beste clubs van europa tegen elkaar en kan elke club bewijzen waarom zij de beste van Europa zijn. Door de hoge populariteit is het deelnemen en winnen van de ‘cup met grote oren’ steeds belangrijker op sportief gebied maar ook financieel gebied.