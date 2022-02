Algemeen informatief: De invloed van goede flyers en folders op je eigen onderneming

Door: Redactie

Een van de oudste manieren van reclame maken is het verspreiden van flyers. Vroeger was men nog niet zo digitaal als nu. In het digitale tijdperk waarin we nu leven, blijft ook het verspreiden van flyers een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie van veel bedrijven. Het wordt zelfs gezien als één van de beste methoden om offline reclame te maken. Daarom laten bijna alle bedrijven tegenwoordig nog steeds flyers drukken. Daarnaast maken ook steeds meer bedrijven gebruik van een eigen ontwerp, zodat ze deze online kunnen verspreiden.. Het is een simpele marketingactiviteit die je ook kan gebruiken voor je eigen onderneming. Benieuwd wat de invloed van goede flyers zijn op jouw bedrijf? Lees dan dit artikel!

Snel nieuwe leads/klanten

Wanneer je flyers op de juiste plaats en tijd inzet, kan dit een grote invloed hebben op je extra omzet. Wanneer je onderneming gespecialiseerd is in voetbal, kan je de flyers verspreiden in de buurt van voetbalclubs. Het is vaak moeilijk om te bepalen wat voor extra omzet heeft gezorgd. Het kan zijn dat klanten jouw bedrijf per toeval hebben gevonden of via de flyer die je hebt verspreid. Om direct te zien welke klanten bij je terecht komen via de flyer kan je gebruik maken van een kortingsbon. Mensen zijn dol op korting en zo weet jij via welke marketingactiviteit de nieuwe klant binnen is gekomen. Op deze manier kan jij ook deze offline actie monitoren.

Snelle respons

Dagelijks verschijnen veel verschillende digitale advertenties waardoor het ook vaak snel vergeten wordt. Daarnaast zijn deze ook onpersoonlijker dan flyers. De klant/bedrijven hebben meteen een gezicht bij het bedrijf. Dit leidt ook tot een snellere responstijd en zo behaal je dus op kortere termijn resultaat.

Waardering van klanten

Flyeren is ouderwets, maar klanten waarderen het. Het laat zien dat je moeite neemt om een flyer aan hen uit te delen. Het kan hen laten denken aan vroeger, toen mensen nog met elkaar spraken en zij nog niet werden lastig gevallen met ongewenste e-mails. Door het uitdelen van flyers heb je ook de kans om een praatje te maken met de lead, waardoor deze sneller een klant kan worden.



Kortom, het verspreiden en uitdelen van flyers kan enorm waardevol zijn voor jouw eigen onderneming. Zeker voor ondernemers met een klein budget, kan het een enorm verschil maken en winstgevend zijn. Flyers kunnen tegenwoordig overal gemaakt worden. Zo kun jij bijvoorbeeld folders laten drukken bij Drukwerkdeal.nl. De keuzes zijn oneindig.