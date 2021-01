Algemeen informatief: De lente komt eraan, ruil jij je auto in voor de fiets? 

Door: Redactie

De kortste dag van het jaar (21 december) ligt weer achter ons. Vanaf deze dag worden de dagen weer langer en kunnen we weer toeleven naar de lente. Hopelijk werken we in de lente stukken minder vanuit huis en mogen we weer meer naar het werk. De laatste jaren is het een trend dat steeds meer mensen er voor kiezen om met de fiets naar het werk te gaan. Jij nog niet? In dit artikel zetten we een aantal voordelen voor je op een rij:

1) Fiets je fit

Het is natuurlijk afhankelijk van de afstand, maar het fietsen naar het werk verbetert de fysieke gesteldheid enorm. Door het fietsen verhoogt de hartslag en de bloedcirculatie in het lichaam. Als je dit iedere dag een uur doet, dan verkleint dit het risico op het krijgen van een chronische ziekte.

2) Fietsen naar het werk bespaart je geld

Fietsen naar de werkplek is een goedkope manier van vervoer, het is namelijk goedkoper dan reizen met de auto of het openbaar vervoer. De kosten van het fietsen zijn natuurlijk wel afhankelijk van het type fiets dat je hebt/ koopt. Een elektrische fiets is duurder in onderhoud en kost meer energie omdat de accu opgeladen dient te worden. Fietsen kan je daarnaast zorgkosten besparen en als je iedere dag naar je werk fietst is een abonnement bij de sportschool wellicht helemaal niet nodig!

3) ook grotere afstanden kunnen worden afgelegd

Vaak wordt de grote afstand naar de werkplek nog als een obstakel gezien om niet op de fiets te stappen. De racefiets wordt echter steeds vaker gebruikt in het woon-werkverkeer omdat je daar hogere snelheden mee haalt en dus sneller op je werk kunt zijn.

Wil je echter niet bezweet op je werk aankomen, dan kan je ervoor kiezen om een snelle elektrische fiets als de Speed Pedelec te kopen. Daar hangt natuurlijk wel een behoorlijk prijskaartje aan. Bekijk daarom goed of jouw werkgever een fietsplan aanbiedt waarmee de netto kostprijs van de fiets voor jou weer iets lager wordt. Is je saldo op je bankrekening nog niet toereikend? Dan is het wellicht een optie om hier een lening voor af te sluiten. Bekijk echter goed de voorwaarden en vraag je af of het echt de moeite waard is.

4) Het is beter voor het milieu

Reizen met een fiets, zelfs een e-bike, is een stuk beter voor het milieu dan reizen met een auto. Wanneer je dus veel waarde hecht aan duurzaamheid, zou je kunnen overwegen om je goed warm aan te kleden en ook tijdens de regenachtige dagen door te fietsen.

Let er daarbij ook op dat je je veilig in het verkeer begeeft. In regenachtig weer tijdens deze donkere dagen is het belangrijk dat je goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers. Fluorescerende kleding, duidelijke verlichting: hoe meer je opvalt, hoe beter.