Algemeen informatief: De sleutel tot een linkbuilding succes, www.dagelijksestandaard.nl

Door: Redactie

Linkbuilding is sinds het begin van Google een van de belangrijkste ranking factoren geweest. Er is echter veel veranderd in de afgelopen decennia, dankzij Google dat zijn algoritme heeft veranderd. Google wil via zijn voortdurend verbeterde algoritme weten wat de relevantie en kwaliteit is van de outbound links die uw site heeft gescoord.

Het betekent dat u goed moet bedenken van welke sites u de outbound links ontvangt. Als de site niet relevant is of er in de ogen van Google niet geloofwaardig uitziet, zal uw outbound link van de site een negatieve invloed hebben op de positie van uw site. Linkbuilding is een langdurig proces en kan worden gedaan door waarde uit te wisselen. U kunt met de hulp van linkbuilding tools bewijzen dat u waardig bent voordat u links krijgt van een gerenommeerde en zeer gezaghebbende site.

Soorten backlinks om uw SEO te stimuleren

Hieronder staan ​​enkele van de verschillende soorten links die u zou moeten proberen om uw SEO en uw ranking een boost te geven. Sommige daarvan hebben misschien geen directe invloed op uw positie, maar kunnen wel helpen om relevant verkeer te genereren.

Blogs

Blogs is een effectieve strategie om links van hoge kwaliteit te krijgen. Het is echter belangrijk om te weten hoe u dit op de juiste manier moet doen. Het verkrijgen van backlinks van hoogwaardige, relevante websites is cruciaal, aangezien die websites al in de zoekresultaten staan ​​en constant verkeer naar hun sites kunnen trekken. Het betekent dat als u backlinks van deze sites kunt krijgen, ze ook continu verkeer naar uw pagina’s sturen.

Een van de beste manieren om een ​​backlink van die sites te krijgen, is door een hoogwaardige, relevante blog voor hen te schrijven. Een relevant artikel op basis van een zoekwoord waarvoor ze rangschikken kan meer waarde toevoegen aan de link, waardoor de zoekpositie van uw site verbeterd. Allereerst moet u enkele blogsites van hoge kwaliteit vinden die relevant zijn voor uw niche. Na goed zoekwoordonderzoek te hebben gedaan, creëert u een uitstekende blog die men niet wil afwijzen. Wanneer uw artikel klaar is, benader ze dan met een goed geschreven pitch en leg uit hoe uw inhoud waarde gaat toevoegen aan hun site. Als u ze eenmaal overtuigd heeft om uw inhoud te publiceren, zult u uiteindelijk het verkeer naar uw site zien komen.

Links van recensies

Nog een gewilde mogelijkheid die de ranking van uw website aanzienlijk kan verbeteren. Als uw site of een webpagina wordt doorgelinkt naar een positieve online recensie, zullen steeds meer potentiële klanten op de hoogte zijn van uw diensten / producten. Als gevolg hiervan krijgt u uiteindelijk een aantal nieuwe klanten.

Trouwens, authentieke beoordelingen kunnen de reputatie van uw website verbeteren en zo uw merkimago versterken. Als u een uitstekend merkimago hebt, zult u een enorme hoeveelheid verkeer naar uw site gaan krijgen, wat uiteindelijk uw ranking zal verbeteren.

Links van social media

Het integreren van uw site met sociale media is een effectieve manier om enorm veel bezoekers te trekken. Het proces wordt echter vaak over het hoofd gezien omdat er te veel platforms zijn. Sociaal delen kan veel mensen helpen geweldige inhoud te vinden, daarom is het cruciaal om sterke merkpagina’s op sociale media te hebben. Met platforms zoals Facebook, Twitter, Reddit, Linkedin, enz. Kunt u enorme hoeveelheden verkeer genereren elke keer dat u inhoud van uw site deelt. Het is gemakkelijker om een ​​relatie met uw klanten op te bouwen via social media kanalen waardoor er uiteindelijk nieuwe koppelingsmogelijkheden ontstaan.

Die merkpagina’s helpen de zoekmachines ook om uw autoriteit te bepalen, waardoor uw ranking wat extra gewicht krijgt. Maak op basis van het platform dat u gebruikt een aantal sociale mediacampagnes en promoot uw inhoud via social media. U kunt knoppen voor sociaal delen aan uw inhoud toevoegen en ervoor zorgen dat ze zichtbaar zijn voor de lezers. Communiceer met degenen die uw inhoud delen en verander ze in uw volgers. Vergeet niet uw social media profielen op uw website te promoten. Het zal uw bezoekers aanmoedigen om u te volgen en op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud of producten.

Gebruik echter geen vergelijkbare benaderingen tijdens het delen op verschillende sociale mediaplatforms. U moet bijvoorbeeld een beetje voorzichtig zijn tijdens het gebruik van Reddit, aangezien de gebruikers daar niet graag aan verkocht willen worden.