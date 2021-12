Algemeen informatief: De unieke voordelen van een glazen douchecabine

Door: Redactie

Een badkamer is een ruimte waar we de stress van de dag van ons afspoelen en tot rust komen. Daarom is de stijl van je badkamer net zo belangrijk als de pure functionaliteit ervan. Als je van plan bent je badkamer te verbouwen, speelt de keuze van de douchecabine die je kiest een zeer belangrijke rol. De douche fungeert als een centraal punt in je badkamer en kan de stijl van de ruimte als geheel beïnvloeden. Hoewel er een aantal opties zijn voor behuizingen, zoals douchegordijnen of een scherm, zijn hier de redenen waarom niets de tijdloze stijl van een glazen douchecabine kan verslaan.

Weinig onderhoud

Aangezien de meesten van ons een druk leven leiden, moet elke stijlvolle functie die je aan je huis toevoegt, even praktisch zijn als Gabor schoenen. Een glazen douchecabine voegt niet alleen een vleugje glamour toe aan je badkamer, het heeft ook weinig tot geen onderhoud nodig. Zodra je het installeert, kun je genieten van de luxe die het toevoegt zonder na te denken over onderhoud. Omdat het glas dat voor deze cabines wordt gebruikt, gehard is, zijn ze bestand tegen krassen of scheuren. Veel douchecabine hebben ook de mogelijkheid om een ​​beschermende coating toe te voegen, waardoor zeep- en watervlekken worden voorkomen.

Uniek stijlstatement

Niets zegt moderne elegantie als een glazen douchecabine. De verscheidenheid aan ontwerpopties voor cabines helpt je de perfecte pasvorm voor elke badkamerstijl te vinden. In plaats van helder glas kun je kiezen voor mat of getint glas om je ruimte een unieke uitstraling te geven. Je kunt ook de hardware, zoals de handgrepen of het frame, aanpassen aan de stijl van de rest van je badkamer. Voor een ultra-chique uitstraling kun je zelfs kiezen voor frameloze glazen cabine. Deze behuizingen worden niet ondersteund door een zichtbaar frame en voegen zo een moeiteloos minimalistisch gevoel toe aan je badkamer.

Volledig waterdicht

Niemand houdt van het gevoel een badkamer binnen te stappen en de vloeren nat te vinden. Zonder een cabine is er bijna geen manier om te voorkomen dat de hele badkamer nat wordt telkens wanneer iemand de douche gebruikt. Door een glazen douchecabine te installeren, zorg je ervoor dat het water op één plek blijft die snel kan worden gedroogd. Omdat deze behuizingen waterdichte bodems hebben, is er geen mogelijkheid dat er ook maar een enkele druppel water uitkomt. Dit kan je de moeite besparen om na elke douche de vloeren van je badkamer schoon te vegen.

Ruimtebesparend

Omdat veel van ons tegenwoordig in appartementen wonen, is intelligent gebruik van de ruimte van cruciaal belang. Je badkamer moet een verscheidenheid aan functies en producten bevatten, maar tegelijkertijd mag deze er niet krap uitzien. Een glazen douchecabine is de perfecte oplossing om je badkamer in een handomdraai groter te laten lijken. Omdat het duidelijk is, geeft het de illusie van continuïteit in de ruimte. Een douchegordijn of een ander type behuizing daarentegen zorgt voor een onderbreking waardoor je badkamer veel kleiner kan lijken dan hij is.