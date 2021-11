Algemeen informatief: De verschillende soorten Fitbit bandjes

Door: Redactie

Beschik jij over een Fitbit? Dan wil je misschien zo nu en dan wel eens een nieuw bandje dragen. En dat is goed mogelijk, want er zijn verschillende soorten Fitbit bandjes verkrijgbaar. Met behulp van een nieuw bandje kun je jouw Fitbit direct een andere uitstraling geven. Ook is het ene bandje meer geschikt voor de ene gelegenheid en het andere bandje meer voor een andere gelegenheid. Benieuwd naar de verschillende soorten Fitbit bandjes? Dan ben je hier aan het juiste adres. In dit artikel sommen wij ze voor je op, dus lees snel verder!

Leren bandjes

Op zoek naar een Fitbit bandje? Dan zou het een goede mogelijkheid kunnen zijn om te kiezen voor een leren bandje. Een leren bandje voor jouw Fitbit kan goed van pas komen bij wat formelere gelegenheden. Het heeft namelijk een nette uitstraling. Je zou het bijvoorbeeld kunnen dragen naar kantoor, een belangrijke afspraak of een feestje. Leren Fitbit bandjes zijn er in verschillende soorten. Of je het nu neutraal wilt houden met een zwart leren bandje of je juist wilt uitpakken met een goud leren bandje: er is keuze genoeg!

Siliconen bandje

Zoek je een bandje voor jouw Fitbit voor dagelijks gebruik? Dan is een siliconen bandje misschien wel wat voor jou. Dit materiaal is flexibel en stevig, waardoor het voor een lange tijd mee kan gaan. Ook is een siliconen bandje ideaal om te dragen tijdens het sporten en is het bestand tegen water. Siliconen bandjes voor jouw Fitbit zijn er in talloze soorten, waardoor je hierin voldoende keuze hebt. Het is niet voor niets een van de populairste soorten bandjes, dus het is zeker een aanrader om zo’n bandje in je bezit te hebben.

Metalen bandjes

Als je op zoek bent naar een nieuw bandje voor jouw Fitbit, zou je ook kunnen kiezen voor een metalen bandje. Een metalen bandje geeft een stoere, klassieke uitstraling. Daarnaast zijn deze bandjes enorm stijlvol en te verkrijgen in verschillende kleuren. Denk bijvoorbeeld aan goud, zilver, zwart en rosé goud. Een ander voordeel van een metalen bandje is dat deze gemaakt zijn van roestvrijstaal, waardoor de bandjes lang mooi blijven. Deze bandjes zijn geschikt voor veel gelegenheden. Je kunt het voor dagelijks gebruiken, maar ook voor bijvoorbeeld wat formele gelegenheden is een metalen bandje een aanrader.

Nylon bandjes

Ook deze soort is zeer populair: de nylon bandjes. Deze bandjes zijn gemaakt van sterk geweven nylon, waardoor ze zeer sterk zijn. Tegelijkertijd zijn deze bandjes vaak zacht en voelen ze soepel aan. Het draagcomfort van deze bandjes is dan ook hoog, waardoor het fijn is om veel te dragen. Nylon bandjes zijn dan ook goed voor dagelijks gebruik. Ook kan het gedragen worden tijdens het sporten.

Uiteraard zijn er nog meer soorten bandjes te verkrijgen, maar dit zijn de meest voorkomende. Het kan zeker een aanrader zijn om te beschikken over meerdere bandjes. Op deze manier kun je namelijk een bandje kiezen dat bij een bepaalde gelegenheid past en kun je lekker blijven afwisselen. Voor een mooi bandje voor jouw Fitbit kun je een kijkje nemen bij 123watches.