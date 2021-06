Algemeen informatief: De zomer leent zich perfect voor het isoleren van je huis

Door: Redactie

Denk je bij isolatie vooral aan het buitenhouden van kou? Dan is dat maar één van de vormen van isolatie. Isolatie kan er ook voor zorgen dat juist de warmte buiten blijft en de koelere lucht binnen. Of dat geluid je woning niet in of uit kan. Naast dat isolatie dus vele doelen kan hebben, zijn er ook meerder manieren om te isoleren en meerdere isolatiematerialen. En de zomer is daar het perfecte moment voor. Omdat je nu minder rekening hoeft te houden met regen, kou en andere invloedrijke weersomstandigheden.

Hoe werkt isolatie?

Isolatie zorgt voor een beschermende laag tussen twee delen. Door deze beschermende laag houd de isolatie iets tegen. Bij isolatie denk je waarschijnlijk als eerste aan het binnenhouden van warmte in je woning. Maar andersom werkt het natuurlijk ook. Met isolatie kun je ook koude lucht binnenhouden of anders gezegd, dat de warmte buitensluiten. Daarnaast wordt isolatie ook gebruikt om geluid buiten of binnen te houden. Denk aan huizen naast drukke wegen of ruimtes waarin muziek gemaakt wordt zoals theaters maar misschien ook wel je eigen ruimte waar jij je instrument wil leren bespelen.

Verschillende doelen dus. Daarnaast zijn er ook nog verschillende oppervlaktes die je kunt isoleren. Denk aan wanden, daken maar ook vloeren of tussenmuren die geïsoleerd kunnen worden. Dat alles vraagt uiteraard ook om verschillende materialen. De reden waarom er Pirr isolatie, steenwol, glaswol, houtvezel en zelfs katoen isolatie bestaat. En EPS en XPS. In dit artikel beperken we ons even tot de twee laatste en tevens meest gebruikte isolatiematerialen. Wat kun je met EPS en XPS isolatieplaten, wat zijn de voordelen en wat de nadelen.

Verschillende materialen

Beide materialen bestaan uit polystyreen en worden gebruikt voor isolatie. Maar daarbij het de vergelijk ook wel op. EPS (Geëxpandeerd polystyreen) is beter bekend als piepschuim. Een licht materiaal dus dat zowel in EPS isolatieplaten als in losse bolletjes verkrijgbaar is. EPS bestaat vooral uit lucht (maar liefst 98%). Deze lucht zit in de vele cellen die weer in de vele parels zitten waaruit het materiaal opgebouwd is. Deze stilstaande lucht zorgt voor de isolatie. Doordat EPS zoveel lucht bevat, is het een zeer licht materiaal en ook nog eens goedkoop. EPS is naast platen ook verkrijgbaar als losse bolletjes (parels). Een vorm die veel gebruikt wordt voor het na-isoleren van spouwmuren. Als plaatmateriaal is EPS geschikt voor onder andere het isoleren van betonvloeren, platte daken of voor het isoleren van de kruipruimte. EPS is makkelijk te verwerken alleen niet het meest milieu vriendelijke materiaal.

XPS (Geëxtrudeerd polystyreen) wordt gemaakt als plaatmateriaal van kunststofschuim. De platen hebben door de manier waarop ze gemaakt zijn, een gesloten cellenstructuur. Hierdoor kunnen ze goed tegen druk. XPS wordt daardoor veel gebruikt bij het isoleren van parkeerdaken of parkeergarages of je eigen garage bijvoorbeeld. Omdat de XPS isolatieplaten een trap sponning hebben, kunnen er ook geen koudebruggen kunnen ontstaan. Dit, samen met het feit dat XPS een heel vochtwerend en schimmelbestand is, maakt het ideaal voor natte ruimtes. Denk aan badkamers, sauna’s of zwembaden. Maar ook bij verwerking in de grond, zoals bij funderingsmuren, zijn deze eigenschappen ideaal.