Algemeen informatief: Drie alternatieve energiebronnen die steeds meer gebruikt worden

Door: Redactie

Tegenwoordig wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van groene energie. Bij de energievergelijker kun je zelfs al aangeven dat je puur gebruik wilt maken van de energie die beter voor het milieu is. Dit wordt ook wel een hernieuwbare energiebron genoemd. Een hernieuwbare energiebron is elke natuurlijke hulpbron die deze snel en betrouwbaar kan vervangen. Deze energiebronnen zijn er in overvloed, terwijl ze ook duurzaam, natuurlijk aangevuld en goed voor het milieu zijn. Bij het gas water licht vergelijken kun je hier ook al rekening mee houden. De onderstaande hernieuwbare energiebronnen worden gezien als groen en duurzaam.

Zon

De belangrijkste groene energiebron is de zon. Zonne-energie oogst de energie van de zon door met behulp van collector panelen omstandigheden te creëren die vervolgens in een soort stroom kunnen worden omgezet. Grote velden met zonnepanelen worden in Nederland al vaak gebruikt om voldoende stroom te verzamelen om kleine onderstations op te laden en veel huizen gebruiken zonnestelsels om te voorzien in warm water, koeling en om hun elektriciteit aan te vullen. Ook veel woningen in ons land zijn natuurlijk al voorzien van zonnepanelen. Hiermee kan uiteraard ook zonne-energie opgewekt worden.

Wind

Windenergie komt steeds vaker voor. Door de nieuwe innovaties die ervoor zorgen dat windparken ontstaan, komen ze steeds vaker voor. Door grote turbines te gebruiken om beschikbare wind te gebruiken als energie om te draaien, kan de turbine een generator laten draaien om elektriciteit te produceren. Het vereist hoge investeringen en de windsnelheid is ook niet elke keer gelijk, wat de opwekking van stroom beïnvloedt. Hoewel dit voor velen een ideale oplossing leek, begint de realiteit van de windparken een onvoorziene ecologische impact aan het licht te brengen die het misschien niet tot een ideale keuze maakt.

Waterstof

Waterstof is beschikbaar met water (H2O) en is het meest voorkomende element op aarde. Water bevat tweederde waterstof en komt voor in combinatie met andere elementen. Als het eenmaal is gescheiden, kan het worden gebruikt als brandstof voor het opwekken van elektriciteit. Waterstof is een enorme energiebron en kan worden gebruikt als brandstof voor schepen, voertuigen, huizen, industrieën en raketten. Het is volledig hernieuwbaar, kan op aanvraag worden geproduceerd en laat geen giftige emissies in de atmosfeer achter.