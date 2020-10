Algemeen informatief: Geen auto? Dan bouw je er een!

Door: Redactie

Wie zich al het hoofd breekt over eindejaarscadeaus, doet er goed aan zich vast te verdiepen in wat er aan boeken te koop is. Een boek cadeau doen is immers altijd een goeie zet. Ook voor mannen? Zeker ook voor mannen.

Dan denk je vaak aan sportboeken en er is een scala aan biografieën te koop over vooral voetballers, wielrenners en tennissers. Dat weten we wel. Een andere sport is de racesport en dan met name de Formule 1. Met auto’s en racen weten de meeste mannen wel raad, maar hier een boek over lezen? Zeker wel. Zelfs voor wie geen auto heeft en zo af en toe kiest voor goedkoop auto huren. Je hoeft geen auto en zelfs geen superauto te hebben om heerlijk weg te duiken in zo’n boek. Er zijn prachtige en interessante exemplaren uitgebracht, echter vaak in het Engels geschreven. Zoeken we naar Nederlandse boeken of vertalingen dan is er een aantal die de aandacht verdienen. We noemen ze hier.

Engels Formule 1 ontwerper laat zien hoe je een auto bouwt

De biografie van Adrian Newey is een bijzondere. Niet omdat deze het leven beschrijft van de bekende Engelse ontwerper van de Formule 1 auto (ja, ook die van Max Verstappen), maar omdat het boek inzicht geeft in hoe zo’n wagen gebouwd is. Voor de liefhebber van Formule 1 een absolute musthave en voor wie niets van auto’s weet en er zelfs niet eentje heeft, óok interessant.

Dik boek over chique auto’s met een verhaal

Wil je een koffietafelboek over auto’s? Dan ga je voor het chique ‘Gentlemen, start your engines’ van Jared Zaugg. In dit boek zijn de mooiste en ook de meest interessante auto’s uit de geschiedenis geselecteerd. Prachtige foto’s en mooie verhalen zoals over de Lamborghini van de Engelse zanger Rod Stewart. Veel chique en stijlvolle auto’s hebben een eigen verhaal en die worden in dit boek uit de doeken gedaan. Een aanrader.

Boek over mannen met twee rechterhanden

Otto Kalkhoven schreef het boek ‘Man en werkplaats’ dat nog maar net uitgebracht is. Het gaat over mannen met twee rechterhanden die technisch vakmanschap bezitten. Wat gebeurt er in al die schuren en garages? Ook weer een boek met prachtige foto’s en enorm inspirerend. Gaat niet alleen over auto’s, maar zal menig autoliefhebber aanspreken. Knutselen, sleutelen, ontwerpen en bouwen dat het een lieve lust is. Als jij ook zo goed bent in ambachtelijk werk, is het een inspirerend boek. Ben je niet zo gedreven en goed in het zelf bouwen dan is het eveneens een heerlijk boek. Wat niet is, kan immers nog komen.

Interviews met Max verzameld in één boek

Ben je een liefhebber, maar niet in het bezit van een auto omdat je bijvoorbeeld midden in de stad woont, dan zijn bovenstaande boeken een aanrader, maar zeker ook de biografie van Max Verstappen: Max. Andre Hoogeboom schreef het. Deze journalist schrijft al jaren over autosport en de Formule 1. Het boek is een verzameling van interviews. Heerlijk om de lezen en je wilt meteen autorijden. Gewoon een auto huren via Easyterra, maar denk erom dat je niet te hard gaat.

Top Gear auto-boeken vol met informatie én humor

Er is ook een groot aantal boeken over specifieke auto’s zoals de Ford Mustang en de Mini Cooper en doet ook het televisieprogramma Top Gear, dat lange tijd ook op de Nederlandse televisie een hit was, een flinke duit in het zakje met heerlijke auto-boeken. Die laatste zijn niet nieuw, maar wel enorm leuk om te lezen, want met humor doorspekt.