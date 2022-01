Algemeen informatief: Groningen is een stad vol met kansen, daag jezelf uit in 2022

Door: Redactie

Een stad vol met mogelijkheden, waar moet je dan zijn? In Groningen! Als ondernemer kun je volop ingaan op toekomstige vraagstukken of aanmelden voor een aantal vacatures in Groningen. Als student kom je terecht in de leukste studentenstad van Nederland. Hier kun je jezelf als bewoner en toerist weer opladen en opnieuw uitvinden. Een energieke stad met omliggend een prachtig landschap. Het maakt Groningen de perfecte stad om jezelf uit te dagen in 2022; voor een beter leven en een betere wereld! Benieuwd hoe jij jezelf kan uitdagen in Groningen? Lees snel verder!

Wat zijn de hoogtepunten van Groningen?

Groningen is een van de belangrijkste vakantiehotspots van Nederland. Dit komt door de diversiteit die de stad biedt. Groningen is bijvoorbeeld een studentenstad met bruisende kroegen en winkelstraten. Het is een gezellige stad waarin je je niet zomaar zult vervelen. De stad heeft verschillende musea en een eeuwenoude kerk genaamd Martinitoren, die ook tijdens de coronapandemie kan worden beklommen. Dit is slechts het topje van de ijsberg.

Feitjes over Groningen

Naast de hoogtepunten zijn er interessante feitjes over Groningen. Als eerste het datacentrum van Google in Eemshaven, dit is het eerste datacentrum in de wereld dat volledig op duurzame energie draait. Als tweede is Groningen de thuisbasis van de New Energy Coalition, gehuisvest in het meest duurzame educatieve gebouw van Nederland the Energy Academy. Nog een interessant feitje over Groningen, is dat het een provincie is met de meest en snelst groeiende start-up campus in heel Nederland. En als laatste heeft Groningen het rijkste culturele aanbod van alle Nederlandse provincies. Toch wel een toffe stad hè?

Werkkansen in Groningen

Naast de hoogtepunten en feitjes over Groningen, biedt de stad ook een gevarieerd aanbod van interessante banen. Zo kan je bijvoorbeeld bij een supergave start-up of een international als Google of IBM aan de slag gaan. De regio is de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé plek voor professionals op het gebied van Healthy Ageing, ICT, Energy, Sustainability en innovatie. Groningen biedt volop carrièrekansen voor ambitieuze mensen. Een baan is gemakkelijk te vinden op vacaturesites waar bedrijven een vacature plaatsen die voor jou is gemaakt. Zoek een vacature op waar jouw interesses bij liggen en jou uitdagend lijkt. Er zullen talloze vacatures verschijnen.

Ben jij er klaar voor om jezelf uit te dagen? In Groningen zijn er genoeg kansen om dit te doen. Dus waar wacht je nog op? Grijp je kans!