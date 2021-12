Algemeen informatief: HELP! Hoe koop ik nu mijn droomhuis?

Door: Redactie

Iedereen heeft wel zijn of haar droomhuis in gedachten. Een huis met een mooie grote tuin of een open keuken. Maar hoe zorg je er nu voor dat jij jouw droomhuis kunt kopen in tijden van stijgende koopprijzen? Als jij je huis wilt verkopen en graag jouw droomhuis wilt zoeken, dan kunnen deze tips van pas komen.

1. Wat zijn je woonwensen

Ten eerste moet jij goed nadenken over jouw woonwensen? Hoe ziet jouw droomhuis er uit? In welke stad ligt het? Hoe groot is het? Is het vrijstaand of een rijtjeshuis? Heeft het een balkon of juist een hele grote tuin? Is het een opknap woning of een moderne nieuwe woning? Er zijn zoveel dingen om over na te denken bij het fantaseren over je droomhuis. Een ding moet je echter wel onthouden. Bij de zoektocht naar je droomhuis moet je wel realistisch blijven. Maak daarom een lijstje met de voornaamste dingen die jouw droomhuis moet hebben en welke dingen alleen leuke extra’s zouden zijn. Dat maakt het zoeken namelijk een stuk gemakkelijker.

2. Schakel jij een makelaar in?

Wil jij een makelaar in Eindhoven inschakelen als je daar op zoek gaat naar een woning? Het is een vraag die vele kopers zich afvragen. Het is echter wel goed om een makelaar in Eindhoven in te schakelen, vooral in deze florerende tijden voor de woningmarkt. Woningen gaan nu als warme broodjes over de toonbank voor flinke prijzen. Je moet daarom iemand hebben die verstand van zaken heeft en daar een stokje voor kan steken. Voor je het weet heeft namelijk iemand anders je droomhuis gekocht.

3. Bepaal vooraf je budget

Een ding dat kan helpen bij het realistisch blijven, is het bepalen van je budget. Zorg er dan ook voor dat jij alleen naar woningen kijkt die binnen je budget vallen. Als een woning net over je budget is, kan het zo zijn dat jij uiteindelijk nog meer kwijt bent. Er zijn namelijk veel overbieders en dan ben jij te veel geld kwijt. Daarnaast moet je bij alle woningen ook goed in de gaten houden wat de onderhoudskosten gaan worden. Bij een opknap woning moet je namelijk veel geld over hebben om het te onderhouden en op te knappen.

4. Ga flink op huizenjacht

Zorg er überhaupt gewoon voor dat jij flink op huizenjacht gaat. Bezoek veel woningen, loop rond en probeer je jezelf daarin te zien wonen. Uiteindelijk weet je wel welk huis jou huis gaat worden.