Algemeen informatief: Hoe kun je deze vloeren goed schoonmaken? 

Door: Redactie

Als je een gietvloer in je huis hebt laten aanbrengen dan heb je een goede keuze gemaakt. Dit heeft een paar redenen. Zo ziet een PU gietvloer er standaard mooi uit in een woning, terwijl het ook nog eens erg lang gebruikt kan worden. Een ander pluspunt van een gietvloer is dat het weinig onderhoud vergt. Het schoonmaken van zo’n vloer is bovendien helemaal niet zo moeilijk, wat ook het geval is bij een vloercoating. Het reinigen van de onderstaande vloeren is dan wel weer wat lastiger, maar met de genoemde tips gaat het zeker lukken.

Hardhout

De beste manier om je hardhouten vloer schoon te maken hangt af van het feit of de vloer verzegeld is of niet. Als dit wel het geval is dan kun je gebruik maken van water om de vloer te reinigen. Eerst moet je de vloer dweilen, vegen of stofzuigen met een zacht mondstuk om haren, stof en vuil van huisdieren te verwijderen. De vloer nat reinigen met een reinigingsmiddel is vervolgens een goed idee. Als je hardhouten vloer niet verzegeld is dan zal het schoonmaken wat lastiger worden. Je moet dan namelijk een gespecialiseerde niet-verzegelde vloerreiniger kopen en gebruiken.

Platgeweven vloerkleed

De meeste platgeweven vloerkleden zijn bestand tegen regelmatig stofzuigen aan de voor- en achterkant van het vloerkleed. Ook kan het mogelijk gewassen worden, controleer hiervoor het etiket dat als het goed is aan het kleed hangt. Als je te maken hebt met een delicaat tapijt dan moet je kleine secties stofzuigen. Doe dit met de vloerkop en weinig tot geen beweging. Heb je gemorst op je platgeweven vloerkleed? Maak dan deze plek schoon met een papieren handdoekje. Het is hierbij van belang dat je niet wrijft. Eventueel kun je en hardnekkige vlek reinigen door heet water te mengen met een mild reinigingsmiddel en dit aan te brengen.

Tegel

Zorg ervoor dat je je tegelvloeren regelmatig veegt of stofzuigt om oppervlaktevuil op te zuigen. Gebruik vervolgens heet water en een mild schoonmaakmiddel om te dweilen. En vergeet niet om de voegen tussen de tegels goed schoon te maken. Het kan ook slim zijn om de voegen twee keer per jaar of iets dergelijks af te dichten. Zo voorkom je dat er vuil in komt. Je doet dit met behulp van een speciale voegkit, al kun je het ook laten doen door een specialist op dit gebied. Het schoonmaken van een tegelvloer kun je daarentegen juist wel gewoon prima zelf doen.

Linoleum

Net als bij andere harde vloeren, is de eerste stap het stofzuigen, vegen of het gebruik van een droge microvezeldweil om vuil, haar en stof op te zuigen van de linoleum vloer. In gebieden met veel verkeer, doe dit dagelijks of om de andere dag als je het vuil een beetje kunt verdragen. Een grondige reiniging moet je om de week doen ongeveer. Je mengt hiervoor zo’n 6 druppels van een mild afwasmiddel met ongeveer 3 liter warm of heet water. Bevochtig de dweil hiermee en reinig de vloer dan in delen.