Algemeen informatief: ‘Iconisch’ programmeur Peter Weening zwaait af bij Vera

Door: Redactie

Peter Weening, programmeur van poppodium Vera in Groningen, stopt na ruim vier decennia actief te zijn geweest als eigenzinnige creatieve Groningse duizendpoot. In deze periode kreeg Vera dankzij ‘het icoon met de pet’ wereldwijd een unieke status, aldus muziekwebsite 3voor12.

Meer pop en rock in plaats van jazz en blues

Ook voor inwoners van Haren is Vera al tientallen jaren een trekpleister als het gaat om vernieuwende muziek. Dat is grotendeels te danken aan de inmiddels 66-jarige Weening, die in zijn beginperiode pleitte voor meer pop en rock in de concertzaal. Als Linschotense rechtenstudent kwam hij terecht in Groningen, waar hij al netwerkend achter de bar bij Vera terechtkwam. Zo rolde hij in de programmering en maakten blues en jazz steeds meer plaats voor modernere genres. 13,5 jaar lang was Peter Weening programmeur op vrijwillige basis, pas sinds 1994 is het een betaalde baan.

De romantiek van het rammelende bandbusje

In de jaren ’80 en ’90 haalde Weening onder andere de wereldberoemde bands – toen nog op het punt van doorbreken – Nirvana, U2, Slayer, Pearl Jam, The White Stripes en At The Drive-in naar Groningen. Ook het lokale talent hield hij nauwlettend in de gaten. Hij kent de romantiek van het bandbusje omdat hij ze wekelijks zag arriveren: slecht- of niet verzekerde rammelende busjes, volgestouwd met apparatuur, afval en ongewassen bandleden. Het rauwe leven on the road. Wat dat betreft is er veel veranderd. Autoverzekeringen vergelijken, een APK, een opgeruimde bus; het waren dingen die muzikanten niet zo belangrijk vonden – als er maar gespeeld, geslapen en gegeten kon worden. Tegenwoordig heeft elke artiest een compleet management en een smartphone. Rammelende bandbusjes zijn vervangen door goed verzekerde, smetteloze busjes met een Bob, als er al niet getourd wordt in nightliners – slaapbussen voorzien van wifi, bedden en schoon sanitair.

De kunst van het boeken

Artiesten hebben zich in de loop der jaren het privilege toegeĆ«igend om volledig in de watten te worden gelegd. Ruim voor het optreden wordt een zogenaamde rider gestuurd, met waslijsten aan eisen op techniek- en gastvrijheidsgebied. Runners en cateraars moeten de boer op voor de meest uiteenlopende dingen. Het bestellen van prostituees vormt geen uitzondering, evenals een wijn van een bepaald huis, type en jaar die helemaal niet bestaat, een mand puppy’s of een kleedkamer in de kleur roze. Een concert van A tot Z plannen is dus allerminst slechts een kwestie van bellen, prijs afspreken en kaartjes verkopen. Weening heeft er in al die jaren dwars doorheen geprikt, maar bleef aansprekende acts boeken en verwierf zodoende de status van iconisch programmeur. Na ruim veertig jaar trouwe dienst gaat hij met pensioen.