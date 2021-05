Algemeen informatief: Internetten in het buitenland, wat zijn de mogelijkheden?

Door: Redactie

We kunnen tegenwoordig haast niet meer zonder internet op onze mobiele telefoon en tablet. Internet wordt gebruikt om films te kijken, muziek te streamen, mailtjes te versturen en onze bankzaken te regelen. Kun je een sim only bundel met onbeperkt internet ook in het buitenland gebruiken? Met welke restricties dien je hierbij rekening te houden? In dit artikel lees je er meer over! Het is de laatste jaren makkelijker geworden om ook in het buitenland mobiele data te gebruiken.



Je Nederlandse bundel is binnen de EU geldig

Het voornaamste voordeel van de veranderde regels voor providers, is het feit dat je Nederlandse abonnement ook gebruikt kan worden in andere EU-landen. Je Nederlandse provider leent hierbij het netwerk van een buitenlandse provider. Andersom hebben klanten van deze buitenlandse partij toegang tot de netwerken van Nederlandse providers. Als klant merk je hier maar weinig van. Je kunt net zo makkelijk bellen en internetten als dat je dit in Nederland doet. Ligt je vakantiebestemming buiten Europa, dan is de kans groot dat de mobiele bundel hier niet geldig is. Houd rekening met hoge kosten, wanneer je besluit hier tot te internetten.



Voordelen van mobiel internet in het buitenland

Al jaren wordt sterk aangeraden om je mobiele data in het buitenland te gebruiken, wanneer je bijvoorbeeld bankzaken wilt regelen of mailtjes moet versturen voor het werk. Openbare netwerken lijken interessant, maar zijn vaak gevaarlijk! Doordat het netwerk openbaar is, kunnen kwaadwillende personen meekijken met hetgeen jij op internet doet. Hoewel je het misschien niet erg vindt dat zij je volgen tijdens het lezen van het laatste nieuws, is het onwenselijk dat ze meekijken bij het regelen van je bankzaken. Gebruik om deze reden dus altijd je mobiele data!



Tijdelijke simkaart buiten Europa aanvragen

Hoe zit dit dan, wanneer je in een land buiten Europa verblijft? Hier is je internetbundel uit je Nederlandse abonnement immers niet geldig. In dit geval is het verstandig om een losse simkaart te bestellen op je vakantiebestemming. Je betaalt hier vaak niet meer dan tien euro voor. Mobiele data via een lokale provider afnemen is veel voordeliger, dan het gebruik van mobiele data via je abonnement in Nederland. Doordat steeds meer mobiele telefoons over dual sim beschikken, kun je de nieuwe simkaart combineren met de simkaart van je Nederlandse provider. Zo blijf je bereikbaar, als mensen je op je Nederlandse nummer bellen!