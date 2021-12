Algemeen informatief: Maak eens een rondrit door de provincie Groningen

Door: Redactie

Wie in Haren woont, woont in het mooiste stukje Groningen, zo zullen Harenaren beweren. In het Oldambt denkt men daar misschien heel anders over, net als inwoners van het Lauwersmeergebied of het Westerkwartier. Of is de stad het mooiste stukje Groningen? Wie het bij het rechte eind heeft, daar zal niemand het ooit over eens worden. En dat hoeft ook niet. Zolang we de schoonheid van de ander ook maar erkennen. Maar daarvoor moeten we wel eens de hele provincie doorkruist hebben, op zoek naar de pareltjes van het Groninger land. Groningen staat over het algemeen niet bekend als een heel toeristische provincie, maar daar kon nog wel eens verandering in komen. Dames, zet je zonnebril dames op, heren, zet je zonnebril heren op, en trek eropuit om te zien hoe mooi de provincie eigenlijk wel niet is!

Bijzonderheden in de provincie Groningen

Allereerst zijn Groningers natuurlijk maar wat trots op hun stad. En terecht, want Groningen is één van de mooiste steden van Nederland met de Martinitoren als boegbeeld. Om de stad heen is er echter ook een heleboel te zien en te beleven. Ga bijvoorbeeld eens naar het Nationaal Park Lauwersmeer, dat grenst aan het Werelderfgoed Waddengebied. Het Lauwersmeer ontstond in 1969 toen de Lauwerszee werd afgesloten. Deze beslissing resulteerde in een transformatie van het gebied waarbij er een prachtige natuur ontstond. Niet voor niets kreeg deze regio de titel ‘Nationaal Park’ toegekend.

Het Waddengebied mag natuurlijk ook niet overgeslagen worden. Van Oldambt tot aan Lauwersoog is de Waddenkust in Groningen beeldschoon. Je moet er eens geweest zijn om het te geloven. Vesting Bourtange is tevens één van de mooiste plaatsen in Groningen. Van bovenaf lijkt het vestingsdorpje op een ster. Het dorpje is nooit verslagen geweest en daardoor is er nog veel van vroeger te zien in het dorpje. Daarbij zijn er erg leuke winkeltjes in het knusse centrum te vinden waar je de leukste snuisterijen kunt shoppen; van kleding tot houten zonnebrillen en van allerlei losse soorten thee tot accessoires voor in huis. Geen plek om een hele dag om te krijgen, maar wel een aanrader om eens bezocht te hebben tijdens een rondrit door de provincie.

In Friesland noemen ze het terpen, in Groningen spreken we van wierden. Dorpjes die op heuvels gebouwd zijn, zodat ze daardoor goed beschermd waren tegen het water toen er nog geen dijken bestonden. Niehove is zo’n wierdendorp, dat niet geheel toevallig ook nog eens is uitgeroepen tot mooiste dorp van Nederland in 2019.

Shoppen en stappen in Groningen

Wil je graag eropuit om te shoppen of te stappen? Dan kunnen we natuurlijk niet om de stad heen. Ondanks moeizame jaren waarbij er hier en daar flink wat leegstand was, heeft Groningen altijd haar charme weten te behouden en als gezellige studentenstad haar naam hoog gehouden. Probeer Groningen echter ook eens te ontdekken op andere een manier. Bijvoorbeeld door ’s avonds op zoek te gaan naar kunst dat her en der in de stad verspreid is, langs streetart en graffiti. Zo ontdek je Groningen op een manier die je nog niet eerder hebt gedaan.