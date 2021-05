Algemeen informatief: Moet je verplicht bellen om een abonnement op te zeggen?

Door: Redactie

Beginnen de ongelezen tijdschriften zich op te stapelen? Of heb je weer geen prijs gewonnen in de BankGiro Loterij? Dan is het meer dan logisch om eens een abonnement op te zeggen. Een beetje geld besparen kan natuurlijk geen kwaad. Toch brengt dit in de praktijk vaak onnodig veel gedoe met zich mee. Regelmatig zal een organisatie je vragen om te bellen. Maar mag telefonisch opzeggen eigenlijk verplicht worden?

Opzeggen onnodig moeilijk

Opzeggen wordt consumenten vaak onnodig moeilijk gemaakt. Dat bleek uit een onderzoek van de Consumentenbond naar 125 verschillende diensten die werken met abonnementsvormen. Voor één op de drie gold dat abonnees niet snel en eenvoudig online hun contract stop kunnen zetten. Vooral kranten, tijdschriften, goede doelen en energieleveranciers kwamen ondermaats uit de test. De mogelijkheid om op te zeggen zit vaak verstopt op de website, waardoor klanten zich genoodzaakt voelen om alsnog de telefoon op te pakken. Dit geniet de voorkeur van veel bedrijven, omdat ze een kans krijgen om te achterhalen waarom iemand van het abonnement wil afzien. Ook doen klantenservicemedewerkers vaak nog hun stinkende best om de klant alsnog te behouden.

Is bellen verplicht?

Mogen bedrijven een klant verplichten om telefonisch hun opzegging door te geven? Ja, in sommige gevallen wel. De Wet Van Dam, die sinds 2012 van kracht is, bepaalt dat een abonnement altijd op dezelfde manier mag worden opgezegd als waarop hij is aangegaan. Wie dus telefonisch een abonnement heeft afgesloten, moet bellen om op te zeggen. Via het internet abonnee geworden? Dan moet online opzeggen ook mogelijk zijn. Wel is van belang dat er voldoende informatie wordt aangeleverd om de opzegging te verwerken. Een extra reden voor organisaties om toch liever te bellen, omdat ze zo alle benodigde informatie op kunnen vragen.

De voordelen van een opzegbrief

Desondanks is schriftelijk opzeggen – zolang alles compleet wordt aangeleverd – de gemakkelijkste en veiligste optie. De opzegger krijgt bovendien altijd een schriftelijke bevestiging, per post of e-mail. Daarmee heb je meteen zwart op wit dat je daadwerkelijk hebt opgezegd. Prettig om op terug te kunnen vallen, als het contract onverwachts alsnog door blijkt te lopen. Bij telefonisch opzeggen wordt niet standaard een bevestiging opgestuurd, tenzij hier nadrukkelijk naar gevraagd wordt.

Online opzeggen

Wie liever niet belt, wil allereerst voorkomen dat gegevens verkeerd schriftelijk worden aangeleverd. Incomplete opzeggingen kunnen namelijk niet worden verwerkt. Om er zeker van te zijn dat alles in goede orde de deur uit gaat, kun je tegenwoordig eenvoudig online een opzegbrief opstellen. Opzeggen hoeft bovendien niet bij het bedrijf waar het abonnement, contract of lidmaatschap is afgesloten. Dankzij online opzegdiensten als 123opzeggen hoef je geen lastige telefoontjes meer te plegen en is je opzegging in een paar klikken verzonden.