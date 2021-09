Algemeen informatief: Slimme investeringen voor de langere termijn 

Door: Redactie

Afgelopen zomer werd er een onderzoek gepubliceerd, waaruit bleek dat Nederlandse

huishoudens momenteel veel meer spaargeld op hun rekening hebben staan dan voorheen.

Het is het gevolg van het feit, dat men de afgelopen anderhalf jaar minder vaak op vakantie

ging en nauwelijks uitjes ondernam.

Voornamelijk ten gevolge van de pandemie en de

hiermee gepaard gaande lockdown in Nederland. Nederlanders, ook in Haren, zoeken naar

mogelijkheden om rendement uit dit spaargeld te halen. Immers, de bank biedt een

historisch lage rente. Wat zijn slimme investeringen voor de langere termijn? In dit artikel

lees je er meer over.

Investeren in een koophuis is verstandig

Wanneer je momenteel nog geen koophuis hebt, is een investering hierin meer dan het

overwegen waard. Een koophuis is een vorm van sparen, doordat je maandelijks een deel

van de woning aflost aan de hypotheekverstrekker. Nadeel aan de huidige woningmarkt is

het feit, dat overbieden de trend is. Je biedt zodoende meer, dan het huis volgens de taxatie

waard is. Tegenover het moet overbieden op een woning staat de lage rente die

hypotheekverstrekkers bieden. Raadpleeg een adviseur voor onafhankelijk hypotheekadvies,

wat je helpt om een weloverwogen keuze te maken. Welke lasten kun je dragen? In welke

prijsklasse kun je naar een huis zoeken?

Beleggen in edelmetalen een interessante optie

Niet alleen het kopen van een huis is een interessante investering. Ook beleggen steeds

meer mensen in edelmetalen. Goud en zilver zijn het populairst. Het voordeel van deze

edelmetalen is het feit dat hun waarde bij een correctie op de beurs vaak toeneemt. Het

wordt door beleggers gezien als een veilige haven in financieel mindere tijden. Ook vanwege

het feit dat de koers van edelmetalen minder volatiel is, dan die van individuele aandelen of

bijvoorbeeld valuta. Kies tussen fysiek goud, of certificaten via een online broker.

Maandelijks een klein bedrag investeren op de beurs

Een derde optie is geld beheerd laten beleggen. Zeker voor jongeren en jongvolwassenen is

dit interessant. Zij hebben een brede beleggingshorizon, waardoor het niet uitmaakt dat er nu

een deel geïnvesteerd wordt. De koersen staan immers zeer hoog. Door maandelijks een

klein bedrag in te leggen, bouw je heel geleidelijk rendement en daarmee vermogen op. Dit

kun je over twintig of dertig jaar gebruiken als aanvulling op je pensioen. Er zijn verschillende

financiële instellingen die deze mogelijkheid aanbieden. Nu in een keer een groot bedrag

investeren wordt juist afgeraden door onder meer de AFM.