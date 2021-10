Algemeen informatief: Start nu met de Hubo MBO-opleiding

Door: Redactie

DGN retail B.V., de franchisegever van doe-het-zelfketen van Hubo, kondigde in 2020 al aan te beginnen met de Hubo MBO-3 opleiding tot allround Hubo Monteur. Helaas gooide de corona pandemie wat roet in het eten en moesten de eerste lessen online gegeven worden. Gelukkig konden de studenten in maart 2021 voor het eerst in de echte schoolbanken plaatsnemen om zo de praktijkgerichte lessen van de Hubo MBO-opleiding optimaal te volgen. De online lessen zorgden gelukkig niet voor minder motivatie. De leerlingen zijn enthousiast begonnen en werken er hard aan om hun erkende MBO-3 diploma te behalen. Ben jij benieuwd naar deze opleiding? Ben jij een gemotiveerde student en kun je niet wachten om de vakken te gaan volgen? Lees dan snel verder!

Het geheim achter het succes van Hubo

Hubo is de grootste doe-het-zelfketen van Nederland. Met meer dan 190 filialen en ruim 50 jaar ervaring is het bedrijf de voorloper op het gebied doe-het-zelf producten en materialen. Het bedrijf heeft zich te weten onderscheiden van andere grote ketens door zich niet alleen op de voordelige prijzen te focussen. Het assortiment is daarnaast zeer divers en de producten zijn van hoogwaardige kwaliteit. Daarnaast is het bedrijf constant in beweging. Wat wil de consument van nu? Wat zijn haar of zijn wensen en behoeften? De consument houdt van klussen in en rondom het huis, maar heeft daarbij wel de juiste hulp, tips, materialen en gereedschappen nodig. Hierbij schiet Hubo te hulp met advies op maat en de ondersteuning bij een klus. Hierbij gaat Hubo net wat verder dan zijn concurrenten.

Erkende MBO-3 opleiding van 2 jaar

Hubo biedt je een MBO-3 opleiding aan van 2 jaar. De opleiding bestaat zowel uit theorie- als praktijklessen. Als student leer je alle nodige vaardigheden op het gebied van montage. Je leert niet alleen de praktische zaken, maar ook de achterliggen theorie. Zo leer je in de theorielessen over zaken als bouwfysica en elektra. Nadat je alle vakken hebt behaald, ontvang je een erkend MBO-3 diploma en je bent dan een allround Hubo Monteur.

Focus thema’s

De Hubo MBO-3 opleiding is opgedeeld in kwartalen. Per kwartaal ligt de focus op een bepaald thema. Dit kan om een specifiek maatwerk of een bepaalde focusgroep gaan. Denk hierbij aan thema’s als Veilig Wonen, Duurzaam wonen, Tuin, Wanden en Plafonds, Binnendeuren en Vloeren, Sanitair en Keukens.

Meld je nu aan voor de Hubo MBO-3 opleiding

Wil jij graag snel beginnen aan de Hubo MBO-3 opleiding en kun je niet wachten om weer in de schoolbanken te zitten? Voor meer informatie over de lessen kun je terecht op www.hubo.nl/mbo-opleiding. Haal alles uit jezelf met het uitgebreide lespakket van de Hubo MBO-opleiding. Rond alle vakken met succes af en je zult een erkend MBO-3 diploma in ontvangst willen. Start nu je succesvolle carrière als allround Hubo Monteur.