Algemeen informatief: Subsidie voor warmtepompen

Door: Redactie

Ook in 2021 wordt er in Nederland weer subsidie gegeven voor de aanschaf van warmtepompen. Ideaal wanneer jij ook jouw steentje wil bijdragen aan de energietransitie. Warmtepompen zijn namelijk een duurzame manier om je huis te verwarmen en van warm water te voorzien. Wanneer heb je recht op deze subsidie en op welk bedrag kun je rekenen? Wij geven je een indicatie.

Duurzame manier van verwarmen

Zoals bij velen al bekend is, is het gebruik van een warmtepomp een duurzame manier om het water en een woning zelf te verwarmen. Via een warmtewisselaar haalt een warmtepomp warmte uit de lucht, bodem of grondwater. Deze warmte wordt middels een koudemiddel door de warmtepomp naar een hogere temperatuur gebracht. Doordat dit op een duurzame manier gebeurt, neemt het gasgebruik af. Hoewel het gasverbruik hierdoor vermindert, zal het elektriciteitsverbruik wel toenemen.

Verschillende soorten

Er bestaan veel verschillende soorten warmtepompen die woningen duurzamer verwarmen. Zo zijn er hybride warmtepompen, maar ook volledig elektrische warmtepompen. De aanschafkosten van volledig elektrische warmtepompen liggen gemiddeld een stuk hoger dan die van hybride warmtepompen. Een groot bijkomend voordeel is wel dat je volledig kunt afstappen van het gasverbruik.

Een hybride warmtepomp werkt samen met een cv-ketel en verbruikt daarom nog wel een beetje gas. Hoewel de pomp hierbij wel voor het grootste gedeelte zorgt voor de warmteproductie, is het dus niet volledig zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Aangezien deze warmtepomp goedkoper is in de aanschaf, is dit de meest gekozen warmtepomp voor particulieren laat installatiebedrijf Feenstra weten.

Hoogte subsidie warmtepompen

Vanaf 2021 stelt de overheid weer budgetten beschikbaar om duurzame energie investeringen te kunnen subsidiëren. Warmtepompen vallen hier ook onder. De hoogte van dit subsidiebedrag hangt af van het type apparaat, maar ook van het vermogen. Het subsidiebedrag zelf varieert tussen de € 500 en € 2.500. Daarnaast kan je dit jaar ook isolatiesubsidie aanvragen wanneer je een warmtepomp aanschaft en ook een deel van het huis isoleert.

Wie komt er in aanmerking?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een subsidiebedrag. Er worden dan ook een aantal belangrijke voorwaarden gesteld. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de desbetreffende warmtepomp op de lijst van apparaten warmtepompen staat van het RVO. Daarnaast moet de warmtepomp nieuw, al betaald zijn en ook na 30 juni 2020 geïnstalleerd zijn. Verder moet de warmtepomp in een woning staan waar een omgevingsvergunning voor is aangevraagd.