Algemeen informatief: Taken van de bedrijfsarts

Door: Redactie

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan een bedrijfsarts bijdragen aan het voorkomen van werk gerelateerde ziekte. Ook andere maatregelen kunnen een preventieve werking hebben. De bedrijfsarts ondersteunt zowel jou als het bedrijf bij het voeren van de bedrijfsvoering. Ook biedt hij ondersteuning bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij de begeleiding van zieke werknemers bij hun terugkeer naar het werk (re-integratie).

Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenoverleg en het diagnosticeren en melden van beroepsziekten. De bedrijfsarts oefent zijn beroep onafhankelijk uit. Hij geeft adviezen die in het belang zijn van jouw gezondheid.

Privacy

De bedrijfsarts moet zich houden aan diverse privacyregels en mag geen medische gegevens van jou of andere informatie over je privézaken doorgeven aan het bedrijf. Wel mag hij aan het bedrijf adviseren over eventuele aanpassingen van het werk en haar informeren over de verwachte ziekteduur en de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Je hebt altijd recht op inzage in je medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen met jouw toestemming informatie over je gezondheid inwinnen bij je huisarts of specialist.

Voor welke zaken kan ik een bedrijfsarts inschakelen?

Een bedrijfsarts schakel je in voor allerlei zaken rondom je gezondheid. Het hoeft niet persé werk gerelateerd te zijn. Het kan zijn dat je privé tegen een aantal zaken aanloopt, zoals een scheiding of ziekte van een familielid, dat invloed kan hebben op je werkprestaties. Het kan ook zijn dat je te maken krijgt met angst of depressie. Een arbeidsarts kan je adviseren en ondersteunen bij dit proces.

Hoe kan ik een bedrijfsarts inschakelen?

Voor de verschillende organisatieonderdelen zijn afspraken gemaakt met de arbodienst over de dienstverlening door een bedrijfsarts. Je kunt de bedrijfsarts inschakelen voor een gesprek over je gezondheid of welzijn in relatie tot je werk of werkplek. Je kunt een afspraak maken via de afdeling P&O van je werkgever. Als de bedrijfsarts je uitnodigt voor een consult, dan moet je daar gehoor aan geven.Als een werknemer de bedrijfsarts bezoekt, wordt er meestal een verslag door de bedrijfsarts opgesteld en naar de werknemer en de betrokken leidinggevende gestuurd.Anoniem consult betekent dat er geen verslag naar de leidinggevende wordt gestuurd, in dat geval is alleen de bedrijfsarts op de hoogte van wat er is besproken. De werknemer moet aan de bedrijfsarts aangeven dat hij/zij wenst dat dit bezoek als “anoniem” wordt behandeld. In alle gevallen moet een afspraak worden gemaakt in de agenda van de bedrijfsarts, volgens de beschreven procedure.

