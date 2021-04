Algemeen informatief: Tips voor het inrichten van een grote woonkamer

Door: Redactie

Een ruime woonkamer klinkt misschien als een zegen. Toch kan het best een uitdaging zijn om er een gezellig geheel van te maken. Met veel vierkante meters tot je beschikking zijn er genoeg mogelijkheden. Nu is het alleen nog een kwestie van ze zo goed mogelijk benutten. Huurwoningen in Groningen, en al helemaal in Haren, hebben vaak relatief ruime woonkamers. Met deze tips hoopt woningplatform Huurstunt je op weg te helpen bij het creëren van een knus thuis.

In zones opdelen

Om te beginnen kun je jouw kamer opdelen in verschillende zones. Geef iedere zone een eigen bestemming; een eethoek, een speelhoek voor de kinderen en een zone voor lezen of tv-kijken. Dat zal even puzzelen zijn. Maak eventueel eerst een schets van de nieuwe indeling. Hoe je de ruimte vervolgens kunt opdelen? Daar zijn speciale ‘room dividers’ voor, zoals hippe kamerschermen. Maar een boekenkast of hangplanten aan het plafond kunnen net zo goed werken.

Meubels van de muren af

Misschien klinkt het als een open deur, maar haal in ieder geval een paar grote meubels in huis. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met een groot, stijlvol vloerkleed en een bijpassende bank. Als amateur-binnenhuisarchitecten zijn we vaak geneigd om die meteen tegen de muur te schuiven. Maar je kunt ook prima een beetje gaan experimenteren. Zet die bank eens een meter van de muur af. Of, als je echt de ruimte hebt, midden in de kamer. Je zult merken dat alles al gauw gezelliger oogt.

Verbeter de akoestiek

Een typisch probleem van grote ruimtes zit ‘m in de akoestiek. Lange, kale muren zorgen ervoor dat geluiden gaan weerkaatsen. Soms zodanig dat het klinkt alsof je in een kerk bent gaan wonen. Nu mag je woonkamer best je persoonlijke paleis worden, maar de akoestiek mag er wel wat gunstiger zijn. Een groot doek, een canvas of sierlijke lijst aan de wand kan galmen tegengaan, en ook hoogpolige tapijten dempen geluid goed.

Werk met kleur

Kleur kan worden gebruikt om van een saaie ruimte iets spannends te maken. Je kunt er zones verder met mee accentueren of de visuele vorm van je kamer veranderen. De vuistregel hierbij is als volgt: een donkere kleur lijkt dichterbij te staan. Heb je bijvoorbeeld een hoog plafond? Verf die een paar tinten donkerder dan de kleur op de muren. Zo lijkt het plafond minder hoog en wordt de kamer meteen een stuk knusser.